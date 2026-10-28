CBN, Pawan: అర్నబ్ విధ్వంసం, పనులు మొదలెట్టిన కూటమి సర్కార్, వీడియోలు
అర్నబ్ పెనుతుఫాన్ (Arnab cyclone) గోదావరి జిల్లాల్లో విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. చెట్లు, రోడ్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, కొబ్బరి చెట్లు ఇలా భారీ నష్టాన్ని కలిగించింది. అర్నబ్ సృష్టించిన విధ్వంసాన్ని కూటమి సర్కార్ వెనువెంటనే సరిచేసే పనులు చేపట్టింది. ఉప్పాడ (Uppada Road) తీరంలో కొట్టుకుపోయిన తీరంలోని రోడ్డును యుద్ధప్రాతిపదికన బాగుచేస్తున్నారు. ఇంకోవైపు రోడ్లకు అడ్డంగా పడిపోయిన చెట్లను, విద్యుత్ స్తంభాలను తొలగించి విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపడుతున్నారు. తెల్లారేసరికి ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా వుండేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టడంతో ప్రజలు కూటమి సర్కారును ప్రశంసిస్తున్నారు.
అత్యంత తీవ్రమైన తుపాను 'అర్నాబ్', కాకినాడ సమీపంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీర ప్రాంతాల్లో తీరాన్ని తాకింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ప్రక్రియ నేడు తెల్లవారుజామున 1:20 గంటలకు మొదలైంది. తుపాను వేగంగా కదలడం వల్ల, ఊహించిన దానికంటే ముందే ఇది తీరాన్ని తాకింది. ఈ సమయంలో గంటకు 115-125 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తుండగా, కొన్ని చోట్ల గాలి వేగం గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వరకు నమోదైంది.
భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. పుదుచ్చేరికి చెందిన యానాం తీర ప్రాంతంలో కూడా తుపాను ప్రభావంతో సాధారణ జనజీవనం దెబ్బతింది. గోదావరి జిల్లాల్లో అర్నబ్ తుఫాన్ విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. ప్రభుత్వం వెనువెంటనే సహాయకచర్యలు ప్రారంభించింది.
సరిగ్గా తెల్లారలేదు… రోడ్డు రిపేర్లు మొదలెట్టారు… #CBNthibgs https://t.co/bmTOWnETpS— AP with CBN (@I_am_with_cbn) October 28, 2026
#WATCH | Yanam, Puducherry: NDRF Commander Eswar Rao Gade says, "Following the storm that struck last night, a large banyan tree has fallen; we are here to clear it. Wind speeds exceeded 100 km/h, causing many trees to fall. Several houses, this one and three others, have been affected, and the NDRF team is currently working to clear the debris. Our team consists of 30 personnel. No, there are no casualties; everyone is safe. The residents were rescued beforehand. We are now in the process of clearing the tree from the house."
— ANI (@ANI) October 28, 2026