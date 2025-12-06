శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025 (18:22 IST)

అందుకే నేను చెప్పేది, పవన్ సీఎం అయ్యే వ్యక్తి, జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి: ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్

Undavalli Arunkumar
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సీఎం అయ్యే వ్యక్తి అనీ, సీఎం అవుతారని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎంపి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అన్నారు. అందువల్ల అలాంటి నాయకుడు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడాలని అన్నారు. ఆయన కోనసీమ గురించి ఏమి మాట్లాడారో నేను చూసానంటూ చెప్పిన ఉండవల్లి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
 
చిన్నచిన్న విషయాలు జరుగుతుంటాయి: కోమటిరెడ్డి
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రమంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వెనక్కి తగ్గారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనున్న గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సదస్సుకు టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడును ఆహ్వానించేందుకు విజయవాడకు వచ్చారు. 
 
ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తాను పవన్ కళ్యాణ్‌ను విమర్శించలేదన్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలు జరుగుతుంటాయి. పోతుంటాయి వాటిపై నో కామెంట్స్‌ అంటూ ఆయన వివాదానికి ముగింపు పలికారు. కాగా, ఇటీవల పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సారీ చెప్పాలని లేనిపక్షంలో పవన్ సినిమాలు తెలంగాణాలో ఆడనివ్వబోమని హెచ్చరించారు. పవన్ వెంటనే సారీ చెప్తే తెలంగాణాలో ఆయన సినిమా కనీసం ఒకటి రెండు రోజులైనా ఆడుతాయి. లేకపోతే, తెలంగాణాలో ఆయన సినిమాలు ఆడనివ్వం అంటూ హెచ్చరించిన విషయం తెల్సిందే.
 
కాగా, ఇటీవల పవన్ కోనసీన జిల్లా పర్యటనలో మాట్లాడుతూ, కోనసీమ పచ్చదనానికి నరదిష్టి తగిలిందని, అందుకే పచ్చని కొబ్బరి చెట్లు ఇలా ఎండిపోయాయని, ముఖ్యంగా, తెలంగాణ నేతల దిష్టేనని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు మూకుమ్మడిగా పవన్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. వీరిలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. 

Akhil Akkineni : ప్రశాంత్ నీల్ తో అఖిల్ అక్కినేని చిత్రం ?

Akhil Akkineni : ప్రశాంత్ నీల్ తో అఖిల్ అక్కినేని చిత్రం ?అఖిల్ అక్కినేని సక్సెస్స్ కోసం ఎదుచుస్తున్నాడు. ఒక రకంగా తన కెరీర్‌లో క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఏజెంట్ తర్వాత, విరామం తీసుకుని తన ప్రాజెక్టులను పునరుద్ధరించాడు. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ ఫేమ్ మురళి కిషోర్ అబ్బురు దర్శకత్వం వహిస్తున్న తన ఆరవ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు.

Akhanda 2: అఖండ 2 క్రిస్ మస్ కు తాండవం చేస్తుందా ? దామోదర ప్రసాద్ ఏమన్నారంటే..

Akhanda 2: అఖండ 2 క్రిస్ మస్ కు తాండవం చేస్తుందా ? దామోదర ప్రసాద్ ఏమన్నారంటే..నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా అఖండ 2 తాండవం ఎప్పుడు చేస్తున్నదో ఇండస్ట్రీ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇదిగో అదిగో అంటూ వార్తలు వస్తున్నా ఇంకా ఫైనాన్స్ విషయాలు పూర్తిగా క్లియర్ కాలేదని తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ 12 న రిలేజ్ చేద్దాం అంటే అప్పటికీ ముందుగా చిన్న సినిమాలు ధియేటర్ లను ఆయా నిర్మాతలు బ్లాక్ చేశారు. అఖండ 2 విడుదల గురించి నిన్న డి. సురేష్ బాబు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నల్టు చెప్పారు.

మణికంఠ తీసిన కొత్తపెళ్లికూతురు షార్ట్ ఫిలిం చాలా ఇష్టం : మెహర్ రమేష్

మణికంఠ తీసిన కొత్తపెళ్లికూతురు షార్ట్ ఫిలిం చాలా ఇష్టం : మెహర్ రమేష్సాయి చరణ్, ఉషశ్రీ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న చిత్రం 'ఇట్స్ ఓకే గురు'. మణికంఠ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని క్రాంతి ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12 రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నవీన్ చంద్ర ల పోలీస్ కంప్లెయింట్

వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నవీన్ చంద్ర ల పోలీస్ కంప్లెయింట్చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కర్మ కాన్సెప్ట్‌ గా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నవీన్ చంద్ర ల పోలీస్ కంప్లెయింట్ షూటింగ్ పూర్తిచేసుకుంది. దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి రూపొందిస్తున్న మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటోంది. వరలక్ష్మి ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించ‌నుందని, తొలిసారి పూర్తిగా వినోదాత్మకమైన రోల్‌లో నటించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణ అని, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారిపై చిత్రీకరించిన ప్రత్యేక గీతం సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలుస్తుందని నిర్మాతలు తెలిపారు.

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్తాను మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉందని, మనల్ని మనం ప్రశంసించుకుంటూ ముందుకుసాగాలి అని బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. పైగా, సమానత్వం గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడాల్సిందేనని ఆమె అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను మరో బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా మద్దతిచ్చారు.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..ఆలుమగల సంబంధాలు బలపడాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాలి అంటున్నారు సైకలాజిస్టులు. దంపతుల్లో ముఖ్యంగా రాజీపడే ధోరణి వుండాలి. ఒకరి కోసం ఇంకొరు మెట్టు దిగాలి. పట్టుదల, మొండితనం వుండకూడదు. భార్యాభర్తలు చాలామంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సైకలాజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
