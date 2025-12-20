స్మార్ట్ కిచెన్ ఫుడ్ సూపర్ వుంది పవన్ సార్, లోకేష్ సార్: విద్యార్థులు సంతృప్తి
స్మార్ట్ కిచెన్. ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ గురించి కడప జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ... డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారితో చర్చ జరిగినప్పుడు స్మార్ట్ కిచెన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆయన రాష్ట్రంలో విద్యార్థుల కోసం మొదటి స్మార్ట్ కిచెన్ కోసం తన సొంత నిధుల నుండి రూ. 12 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. అలా ప్రారంభమైన స్మార్ట్ కిచెన్ విద్యార్థులకు ఎంతగానో సాయపడుతోంది. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 5 స్మార్ట్ కిచెన్లు వుండగా వీటి ద్వారా మధ్యాహ్న భోజనం 136 పాఠశాలలకు సరఫరా అవుతోంది. మొత్తం 10 వాహనాల ద్వారా 10,322 మంది విద్యార్థులకు ఇప్పటివరకూ 4,83,600 భోజనాలను సరఫరా చేసారు.
మొదటి స్మార్ట్ కిచెన్ ఏర్పాటు సందర్భంగా అప్పట్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దీని గురించి ఎక్స్ పేజీలో ప్రస్తావించారు. ఆయన పేర్కొంటూ... డొక్కా సీతమ్మ గారి పేరిట బడి పిల్లలకు అందిస్తున్న భోజనం పరిశుభ్ర, ఆరోగ్యకర వాతావరణంలో వండించాలనే ఉద్దేశంతో కడపలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైస్కూల్ లో స్మార్ట్ కిచెన్ను నిర్మించారు.
గత ఏడాది ఆ పాఠశాలలో నిర్వహించిన మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ సమావేశానికి వెళ్లినప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ స్మార్ట్ కిచెన్ ఆలోచన చెప్పారు. ఇందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సహకారం నా వ్యక్తిగత నిధుల నుంచి అందించాను. ఇప్పుడు కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైస్కూల్ లో స్మార్ట్ కిచెన్ సిద్ధమైంది. ఇక్కడి నుంచే 12 పాఠశాలలకు ఆహారం సిద్ధమవుతుంది. న్యూట్రిషియన్ల సలహాలు పాటిస్తూ పోషక విలువలతో, రుచికరమైన ఆహారాన్ని వండి వార్చే కుక్స్, సహాయకులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ కిచెన్ కచ్చితంగా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మార్గదర్శకత్వంలో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారు తీసుకొస్తున్న మార్పులు కచ్చితంగా చక్కటి ఫలితాలనిస్తున్నాయి. ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్న మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ సమావేశాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మెరుగవుతున్న ప్రమాణాలను తెలియచేస్తున్నాయి. కడపలో స్మార్ట్ కిచెన్ నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించిన జిల్లా కలెక్టర్ డా|| శ్రీధర్ చెరుకూరి గారికి అభినందనలు అని తెలిపారు.