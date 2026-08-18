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  4. The goal is to make Pawan Kalyan the AP CM: Janasena MLA Pantam Nanaji sensational comments
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (16:17 IST)

పవన్ కల్యాణ్‌ను ఏపీ సీఎంని చేయడమే లక్ష్యం: కుండబద్ధలు కొట్టిన పంతం నానాజీ

Pantham Nanaji
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (16:22 IST)
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జనసేన పార్టీకి చెందిన కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ మరోసారి రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠతను రేపే వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి నిరంతరం ప్రయాణించడానికే జనసేన పార్టీని స్థాపించలేదు. మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడటమే మా లక్ష్యం.
 
అనుక్షణం తెదేపాను కాపాడటం కోసమే జనసేన పార్టీని స్థాపించలేదు అంటూ పంతం నానాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కాగా జనసేన-తెదేపా-భాజపా కలిసి కూటమి సర్కారు నడుస్తోంది. ఈ కూటమి మరో 15 ఏళ్లపాటు ఏపీలో అధికారంలో వుండాలని ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇపుడు ఆయన వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా పంతం నానాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూటమి పార్టీల్లో కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఎలా స్పందిస్తారన్నది వేచి చూడాల్సి వుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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