గౌరవనీయులైన భారతదేశ ప్రధాని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి గారు మా ఇంటికి వచ్చారు: పవన్ కల్యాణ్
దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడి ఈరోజు పలు అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపనకు గాను తెలంగాణ విచ్చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఇటీవలే శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ ను పరామర్శించేందుకు ఆయన నివాసానికి వెళ్లారు.
పవన్ కల్యాణ్ దంపతులు ప్రధానిని సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం ప్రధాని పవన్ కల్యాణ్ కుటుంబ సభ్యులను ఆప్యాయంగా పలుకరిస్తూ వారితో కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ x ద్వారా పంచుకున్నారు. ప్రధాని తమ నివాసానికి రావడం, ప్రత్యేకమైనది కావడమే కాకుండా మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు.