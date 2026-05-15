  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. The people of Vijayawada are shivering with the Budameru, why
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (14:13 IST)

విజయవాడ వాసులకు బుడమేరుతో వెన్నులో వణుకు, పనులు నత్త నడకన...

Budameru Floods
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 15 May 2026 (14:08 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (14:13 IST)
google-news
విజయవాడ వాసులకు బుడమేరు పేరు వింటేనే 2024 వరదలు గుర్తొచ్చి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. ప్రస్తుతానికి బుడమేరు పనుల పరిస్థితి, భవిష్యత్తులో వరద ముప్పు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అనే ఆందోళన మొదలైంది. ఎందుకంటే.. రిటైనింగ్ వాల్, 2024 వరదల సమయంలో బుడమేరు గండ్లు పడిన మూడు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో శాశ్వత రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం రక్షణ గోడ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. అయితే, తాజా గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, వర్షాకాలం సమీపిస్తున్నా ఈ పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు.
 
బుడమేరు డైవర్షన్ కెనాల్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే పనులు జరుగుతున్నాయి. దీని సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి నుంచి సుమారు 37,500 క్యూసెక్కులకు పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గతంలో ఆగిపోయిన 20% పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేశారు.
 
కాలువల మరమ్మతులు, పూడికతీత మరియు నిర్వహణ పనుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల సుమారు ₹397 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ పనులను జూన్ 10వ తేదీ లోపు పూర్తి చేయాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. నికేపాడు నుంచి కొల్లేరు వైపు వెళ్లే పాత కాలువను అభివృద్ధి చేసి, అదనంగా 20,000 క్యూసెక్కుల నీటిని తరలించేలా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు.
 
మళ్లీ విజయవాడకు ప్రమాదమేనా?
వరద వస్తే మళ్లీ ముప్పు ఉంటుందా అనే దానికి సమాధానం రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది. అవి ఏంటంటే.. జూన్ నెలాఖరులోపు గండ్లను పూడ్చడం, రక్షణ గోడ నిర్మాణం పూర్తి కాకపోతే, భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు మళ్లీ లోతట్టు ప్రాంతాలకు (సింగ్ నగర్, పాయకాపురం వంటివి) ముప్పు ఉండే అవకాశం ఉంది.
 
2024లో వచ్చిన వరదలు అసాధారణమైనవి (సుమారు 50,000 క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు వచ్చింది). అంత స్థాయి వరదను తట్టుకోవాలంటే కేవలం గండ్లు పూడ్చడం సరిపోదు, కాలువ వెడల్పు పనులు కూడా పూర్తి కావాలి. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం "యుద్ధ ప్రాతిపదికన" పనులు చేస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పనులు ఇంకా కొనసాగుతుండటం విజయవాడ ప్రజల్లో కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒకవేళ సాధారణ వర్షపాతం ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం ఉండకపోవచ్చు, కానీ అతి భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం రక్షణ పనులు ఎంతవరకు తట్టుకుంటాయనేది చూడాలి.
About Writer
ఐవీఆర్

Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్‌ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది

Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్‌ప్లే టూర్ ప్రారంభించిందిబుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్‌ను టీమ్ ప్రారంభించింది.

నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది

నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగిందితెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.

జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్

జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వదలా' సోల్ ఫుల్ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్.

Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగ‌మ‌నం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైల‌ర్‌తో మాస్ హంగామా

Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగ‌మ‌నం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైల‌ర్‌తో మాస్ హంగామా‘కెడి: ది డెవిల్’ ట్రైలర్ ఎట్టకేలకు రిలీజ్ అయింది. సినిమా మొత్తం థియేటర్‌ను షేక్ చేసేలా ఈ ట్రైల‌ర్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. విజిల్స్ వేయించే సీన్లు, అదిరిపోయే యాక్షన్, పవర్‌ఫుల్ డైలాగులు, కళ్లుచెదిరే విజువల్స్‌తో ట్రైలర్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది.

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తాఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ నటించిన రీసెంట్‌ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్‌గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.