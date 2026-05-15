విజయవాడ వాసులకు బుడమేరుతో వెన్నులో వణుకు, పనులు నత్త నడకన...
విజయవాడ వాసులకు బుడమేరు పేరు వింటేనే 2024 వరదలు గుర్తొచ్చి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. ప్రస్తుతానికి బుడమేరు పనుల పరిస్థితి, భవిష్యత్తులో వరద ముప్పు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అనే ఆందోళన మొదలైంది. ఎందుకంటే.. రిటైనింగ్ వాల్, 2024 వరదల సమయంలో బుడమేరు గండ్లు పడిన మూడు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో శాశ్వత రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం రక్షణ గోడ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. అయితే, తాజా గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, వర్షాకాలం సమీపిస్తున్నా ఈ పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు.
బుడమేరు డైవర్షన్ కెనాల్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే పనులు జరుగుతున్నాయి. దీని సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి నుంచి సుమారు 37,500 క్యూసెక్కులకు పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గతంలో ఆగిపోయిన 20% పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేశారు.
కాలువల మరమ్మతులు, పూడికతీత మరియు నిర్వహణ పనుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల సుమారు ₹397 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ పనులను జూన్ 10వ తేదీ లోపు పూర్తి చేయాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. నికేపాడు నుంచి కొల్లేరు వైపు వెళ్లే పాత కాలువను అభివృద్ధి చేసి, అదనంగా 20,000 క్యూసెక్కుల నీటిని తరలించేలా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు.
మళ్లీ విజయవాడకు ప్రమాదమేనా?
వరద వస్తే మళ్లీ ముప్పు ఉంటుందా అనే దానికి సమాధానం రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది. అవి ఏంటంటే.. జూన్ నెలాఖరులోపు గండ్లను పూడ్చడం, రక్షణ గోడ నిర్మాణం పూర్తి కాకపోతే, భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు మళ్లీ లోతట్టు ప్రాంతాలకు (సింగ్ నగర్, పాయకాపురం వంటివి) ముప్పు ఉండే అవకాశం ఉంది.
2024లో వచ్చిన వరదలు అసాధారణమైనవి (సుమారు 50,000 క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు వచ్చింది). అంత స్థాయి వరదను తట్టుకోవాలంటే కేవలం గండ్లు పూడ్చడం సరిపోదు, కాలువ వెడల్పు పనులు కూడా పూర్తి కావాలి. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం "యుద్ధ ప్రాతిపదికన" పనులు చేస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పనులు ఇంకా కొనసాగుతుండటం విజయవాడ ప్రజల్లో కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒకవేళ సాధారణ వర్షపాతం ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం ఉండకపోవచ్చు, కానీ అతి భారీ వర్షాలు కురిస్తే మాత్రం రక్షణ పనులు ఎంతవరకు తట్టుకుంటాయనేది చూడాలి.
