డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు
మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు. హైదరాబాదులోని నార్సింగ్ లో కొంతమంది డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీనితో ఈగల్ టీమ్, నార్సింగ్ పోలీసులు వలపన్ని అక్కడ డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆ ఇద్దరిలో జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి కూడా వుండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మరొక వ్యక్తికి డ్రగ్స్ పరీక్ష చేయగా ఇద్దరికీ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. దీనితో సుధీర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు అతడిని డీ అడిక్షన్ కేంద్రానికి తరలించారు.