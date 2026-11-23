2029కి సిద్ధమవుతున్న కూటమి తురుపుముక్కలు, స్థానిక సంస్థల్లో యువ నేతలు
ఇటీవల రాష్ట్రంలో కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగాయి. మరో రెండు రోజుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా జరుగనున్నాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఈసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సింహభాగం విద్యావంతులు, 30 ఏళ్ల లోపు వయసుగలవారు ఎన్నికయ్యారు. కూటమి పార్టీల నుంచి ఎన్నికైనవారి వాగ్దాటి చూస్తుంటే ఇక భవిష్యత్తులో కూటమికి ఢోకా లేదని అనిపిస్తోంది. ప్రజలను మెప్పించగల చాతుర్యంతో ప్రచారం చేసి తమదైన ముద్రను కలిగి వుంటున్నారు. ఒంగోలు వార్డు నెం 27 నుంచి తెదేపా పార్టీ తరపున విజయం సాధించిన కార్పొరేటర్ చావలి చరిత విద్యావంతురాలు. ఎంటెక్ చేసి రాజకీయ రంగప్రవేశం చేసిన ఆమె కార్పొరేటర్ గా విజయం సాధించడమే కాకుండా ఒంగోలు కార్పోరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా కూడా ఎంపికయ్యారు.
ఒంగోలు డిప్యూటీ మేయర్గా చావలి చర్పిత ప్రమాణ స్వీకారం.. అతి చిన్న వయసులోనే చావలి చర్పిత డిప్యూటీ మేయర్ గా చరిత్ర సృష్టించారు.. #Andhrapradesh #TDPTwitter #Chandrababunaidu https://t.co/fvoWRki2I4— ???????????? ???????????????????????? (@Trends4TDP) November 23, 2026
కడప మేయర్ మట్లి సువర్ణ
కడప అంటే వైసిపికి కేరాఫ్ అడ్రెస్ అని చెబుతారు. వైసిపికి కంచుకోట అయినటువంటి కడపలో మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నది తెలుగుదేశం పార్టీ. 30 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మేయర్ స్థానాన్ని అది కూడా ఏకగ్రీవంగా తన ఖాతాలో వేసుకున్నది తెదేపా. మట్లి సువర్ణ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆమెతో పాటు మరో 66 మంది కార్పొరేటర్లు పదవీప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఇంకా జనసేన నుంచి కూడా యువ నాయకులు మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, కార్పోరేటర్లుగా ఎన్నికయ్యారు. వీరిలో చాలామంది విద్యావంతులు కావడం విశేషం.