చేసేవి గుడిసేటి పనులు, సాయంత్రం పవన్కు పాలాభిషేకాలా?: హర్షవీణ వ్యాఖ్యలు
చేసేవన్నీ గుడిసేటి పనులు, సాయంత్రానికి మా పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటూ పాలాభిషేకాలు చేస్తారా అంటూ జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు హర్షవీణ సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో వెల్లడించింది. ఆమె అందులో మాట్లాడుతూ... కొంతమంది జనసేన నాయకుల వల్లనే పవన్ కల్యాణ్ అనారోగ్యం పాలయ్యారు. అలాంటివారిని ఏం చేయాలో తెలియక మానసికంగా వేదన చెంది అలా అవుతున్నారు.
అది మీకు అర్థమవుతుందా. మిమ్మల్ని నమ్మి మీకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తే మీరు చేస్తున్నదేమిటి. చేసేవన్నీ గుడిసేటి పనులు. సాయంత్రానికి వచ్చేసరికి పవన్ కల్యాణ్ కు పాలాభిషేకాలు, మృత్యుంజయ హోమాలు. ఇవి కాదు కావాల్సింది. పవన్ కల్యాణ్ గారు చెప్తున్న మాటలు వినండి. ఆయన చెప్పే మాటలు విని నీతివంతంగా వుండండి చాలు. అదే ఆయనకు కొండంత బలం.
ఒక దరిద్రుడు నన్ను నడిరోడ్డుపైన కొట్టాడు. అతడేదో అనుకుంటున్నాడు. ఈసారి నన్ను కొడితే నేను నోటితో సమాధానం చెప్పను. నా చేతితోనే పని చెప్తాను. ఒక్క దెబ్బ మీ మీద పడితే మీ పరువుతో పాటు మీ పార్టీ పరువు కూడా పోతుంది. అరవ శ్రీధర్ గురించి లాగాలి అంటే ఈస్ట్ గోదావరి ఏలేశ్వరం నుంచి విజయవాడ నోవోటల్ వరకూ లాగొచ్చు.
నీకు పార్టీ ఎలాంటి క్లీన్ చిట్ ఇవ్వకుండా మెడలో పార్టీ కండువా వేసుకుని తిరుగుతున్నావు. పార్టీ పరువు తీస్తున్నావు. పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలని కోరుకునే కోట్లాదిమందిలో నేను కూడా ఒకదాన్ని అంటూ వెల్లడించింది.