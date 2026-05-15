తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు చూసి నా చెవుల్లో ఊదరకొట్టేస్తున్నారు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, వీడియో
మొన్న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల దగ్గర్నుంచి నా చెవుల్లో ఒకటే ఊదర కొడుతున్నారు... అన్నా 2024 ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన ఒంటరిగా పోటీ చేసినట్లయితే ఫలితం మరోలా వుండేదని అంటున్నారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఆయన జనసేన నాయకులతో మాట్లాడుతూ... మీరు అన్నది నిజమే. నాకు ఆఫ్షన్ వుండింది. కానీ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా వైసిపి అధికారంలోకి వస్తే ఇక ఎవరినీ బ్రతకనిచ్చే పరిస్థితి వుండదు. పైగా నేను ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఉద్దండ నాయకుడిని జైలులో చూసాను.
అంత పెద్ద నాయకుడినే వాళ్లు వేధిస్తున్నారంటే ఇక సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటని ఆలోచనలో పడ్డాను. అప్పుడు నాక్కావాల్సింది అధికారమో, ఇంకేదో కాదు.. కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు. వారి భవిష్యత్తుకు బంగారుబాట వేసేదిగా నా నిర్ణయం వుండాలి. అప్పుడు నా మదిలో మెదిలిన ఒక్కటే ఆలోచన కూటమిగా పోటీ చేయడం. ఆ విధంగా అందరం కలిసి పోటీ చేసాము.
తిరుగులేని భారీ మెజారిటినీ ప్రజలు మాకు ఇచ్చారు. నాకు స్వయంగా ఏమీ అవసరంలేదు. డబ్బు కోసం నేను రాలేదు. సమాజం బాగుండాలనీ, 5 కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజల జీవితాలు బాగుండాలని వచ్చాను. నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఎలా సాయపడగలం అని ఆలోచిస్తాను తప్ప... నాకేంటి అని ఆలోచన నేను చేయను. అలా చేస్తే ఆ రాజకీయాలు వేరుగా వుంటాయి. కనుక మరో 15 ఏళ్లపాటు కూటమి ప్రభుత్వం ఏపీలో వుంటేనే అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటాము. ఏపీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా వుంటుంది అని అన్నారు.
#PawanKalyan Explains the reason behind his alliance decision— IndiaGlitz Telugu™ (@igtelugu) May 15, 2026
అందరికీ ఒకటి ఉంది ... 2024 లో తెలుగుదేశం తో గనుక కలవకుండా ఉంటె పరిస్థితి వేరేలా ఉందును అని
నాకు ఒంటరిగా వెళ్లే సత్తా ఉంది .. కానీ .. మళ్ళీ వైసీపీ వస్తే గనుక ఎవరినీ బతక నివ్వరు .. అందుకే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను… pic.twitter.com/yEM8uZdop5
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కొడుకు జాసన్ విషయంలో అంత కఠినంగా ఎందుకో?
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.