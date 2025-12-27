చంపేస్తానంటున్నారు, భయపడను మీ బండారం బయటపెడ్తా: దువ్వాడ శ్రీనివాస్
వైసిపి నుంచి సస్పెండ్ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆ పార్టీకి సవాల్ విసిరారు. తనను చంపేస్తామంటున్నారనీ, ఆ బెదిరింపులకు ఎంతమాత్రం భయపడను, వారి బండారం మొత్తం బయటపెడతానంటూ షాకిచ్చారు. ఆయన టెక్కలి వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై అర్థరాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో రోడ్డుపై నిలబడి మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు.
అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నాడు కదా చంపేస్తాం అని నన్ను బెదిరిస్తున్నారు. రండి చూసుకుందాం. నేను ఇక్కడే టెక్కలి వెళ్లే దారిలో రోడ్డుపై వున్నాను. నన్నెవరు చంపుతారో చూద్దాం. నేను చేసిన తప్పేంటి. అవినీతిని ప్రశ్నించాను. అందుకే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసారు. నన్ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం కాదు బహిష్కరించండి ఇంకా బలంగా మాట్లాడుతా. నేను ఎవరికీ భయపడను అంటూ చెప్పారు.