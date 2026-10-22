ఆదోని సీట్ల పంపకం... రంగంలోకి మాజీ ఎమ్మెల్యే మీనాక్షి నాయుడు మేనకోడలు
ఆదోని మున్సిపల్ ఎన్నికల సీట్ల పంపకంపై అధికార కూటమి ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోవడంతో, తెలుగుదేశం (టీడీ), వైఎస్సార్సీ, జనసేన (జేఎస్)ల మధ్య పోటీకి రంగం సిద్ధమైంది.
మాజీ ఎమ్మెల్యే మీనాక్షి నాయుడు మేనకోడలు టీడీపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేయగా, జనసేన తరఫున మరో అభ్యర్థి బరిలోకి దిగారు. బుధవారం జరిగిన నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియలో ఏ అభ్యర్థి కూడా వైదొలగకపోవడంతో, కూటమి భాగస్వాములు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడనున్నారు.
జనసేన అభ్యర్థికి తన మద్దతును ప్రకటిస్తూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పార్థసారథి ఈ పోటీకి మరో మలుపు ఇచ్చారు. కూటమి భాగస్వాములు ఒక ఒప్పందానికి రాలేకపోవడంతో, ఆదోని మున్సిపాలిటీపై పట్టు కోసం టీడీపీ, వైఎస్సార్సీ, జనసేనలు పోటీ పడనున్నాయి.