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  4. Three Drunk Youths Go On Rampage In West Godavari Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (09:27 IST)

మద్యం మత్తులో యువకుల హల్ చల్.. వైకాపా ఇన్‌ఛార్జ్ వాహనంపై దాడి

Godavari Pushkarau
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (09:27 IST)
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పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొడేరు మండలం కోరుకొల్లు గ్రామం సమీపంలో, మద్యం మత్తులో ఉన్నారని భావిస్తున్న ముగ్గురు యువకులు హల్‌చల్ సృష్టించారు. సమాచారం ప్రకారం, ఈ యువకులు మొదట ఉండి వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ఇన్‌ఛార్జ్ మంతెన యోగేంద్ర కుమార్ వాహనంపై దాడి చేశారు.
 
ఆ తర్వాత మొగల్లు సమీపంలో ఇద్దరు యువకులను, అలాగే విష్ణు కాలేజీ వద్ద ఒక ఆటోను ఢీకొట్టారు. విషయం తెలిసిన పోలీసులు గొల్లలపేట వద్ద వారిని వెంబడించేందుకు ప్రయత్నించారు.
 
కానీ వారు భీమవరం వైపు వేగంగా దూసుకెళ్లారు. చివరకు కొవ్వాడ బైపాస్ వద్ద కారులో డీజిల్ అయిపోవడంతో పోలీసులు దానిని అడ్డుకున్నారు. ఆ యువకులలో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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