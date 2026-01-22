Nandyal-నంద్యాల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం-ముగ్గురు మృతి
నంద్యాల జిల్లాలోని శిరివెల్లమెట్ట సమీపంలో గురువారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మరణించగా, డజనుకు పైగా గాయపడ్డారు. ఒక ప్రైవేట్ బస్సు టైరు పగిలిపోవడంతో, అది ఎదురుగా వస్తున్న కంటైనర్ లారీని ఢీకొని మంటలు చెలరేగాయి.
ఈ ప్రమాదం శిరివెల్ల మండలం పరిధిలో తెల్లవారుజామున 2 గంటల తర్వాత జరిగింది. నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఏఆర్బీసీవీఆర్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సు కదులుతున్నప్పుడు టైరు పగిలిపోవడంతో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. బస్సు రోడ్డు డివైడర్పైకి దూసుకెళ్లి, ఎదురుగా వస్తున్న దారిలోకి వెళ్లి, ఎదురుగా వస్తున్న కంటైనర్ లారీని ఢీకొంది.
ఈ తాకిడి తీవ్రతకు బస్సు వెంటనే మంటల్లో చిక్కుకుంది. మంటలు వేగంగా వాహనాన్ని చుట్టుముట్టాయి. ఈ మంటల్లో కంటైనర్ లారీ కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది. బస్సు డ్రైవర్, లారీ డ్రైవర్, లారీ క్లీనర్ అక్కడికక్కడే మరణించారు. వారి మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి.
డజనుకు పైగా గాయపడిన ప్రయాణికులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. అక్కడ వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.