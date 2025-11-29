3 జోన్ల వృద్ధికి అన్నీ సిద్ధం.. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి-చంద్రబాబు
రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సమతుల్య వృద్ధిని నిర్ధారించడానికి మూడు జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన వివరించారు. అన్ని ప్రాంతాల సమాన అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
అమరావతి రైతులు అమరావతి ఏరియా డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ కింద ఐక్యమై ఒక జెఎసిని ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. ప్రభుత్వం వారిని క్రమం తప్పకుండా కలుస్తుందని, వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
మూలధన లాభాల తగ్గింపు కోసం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను వారు అభ్యర్థించారని, కేంద్రం త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటుందని బాబు అన్నారు. రాజధాని ప్రాంత రైతుల నుండి డబ్బు డిమాండ్ చేసే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
అమరావతి కోసం భూములు త్యాగం చేసిన రైతుల ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. రైతులు తనను కలిసిన తర్వాత వారి సందేహాలు నివృత్తి అయ్యాయని ఆయన అన్నారు. రాజధాని రైతులు ఇప్పుడు సంతృప్తి చెందారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
రెండవ రౌండ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఆయన వివరించారు. అమరావతి మునిసిపాలిటీగా ఉండకూడదని అన్నారు. అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను రైతులు అర్థం చేసుకున్నారు. ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ వారితో నిరంతరం సంప్రదిస్తోందని చంద్రబాబు అన్నారు.
అమరావతి అభివృద్ధి ఇప్పుడు ఆపలేనిదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రాజధాని ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న లేఅవుట్ సమస్యలను ప్రభుత్వం త్వరలో పరిష్కరిస్తుందని తెలిపారు. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి చేయాలని వారు భావిస్తున్నారని, రాష్ట్రంలో అవినీతిని తొలగించడానికి కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు.