Tiger: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మూడు ఆవులను చంపేసిన పులి.. ప్రజల్లో భయం
తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలంలోని తోర్రేడు గ్రామంలో శనివారం రాత్రి 4-5 ఏళ్ల వయసున్న ఒక మగ పులి ప్రవేశించి మూడు ఆవులను చంపింది. జిల్లా అటవీ అధికారి వి. ప్రభాకర రావు, ఫారెస్ట్ డివిజన్ రేంజ్ అధికారి డేవిడ్ రాజ్ నాయుడు, డిప్యూటీ ఫారెస్ట్ రేంజ్ అధికారి సిహెచ్. శ్రీనివాస రావు తమ బృందాలతో కలిసి సంఘటనా స్థలాన్ని, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను సందర్శించారు. వారు పులి పాదముద్రలను గుర్తించారు.
అటవీ అధికారుల ప్రకారం, కొన్ని రోజుల క్రితం పులి పోలవరం జిల్లాలోని కొయ్యలగూడెం ప్రాంతంలో ఉంది. పులి కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి తాము ఇప్పటికే 11 కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశామని వారు తెలిపారు. ఆ పులి ఆ ప్రాంతంలోని మొక్కజొన్న పంట పొలాల్లో దాక్కుని ఉండవచ్చని వారు అనుమానిస్తున్నారు.
అటవీ సిబ్బంది తోర్రేడు ప్రాంతంలో మోహరించి ఉన్నారు. ప్రజలు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లవద్దని వారు సూచించారు. ఒకవేళ పొలాలకు వెళ్లాల్సి వస్తే, గుంపులుగా వెళ్లాలని వారు తెలిపారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో, తూర్పు గోదావరి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కె. వాసుదేవరావు సోమవారం కొరుకొండ, సీతానగరం, రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ మండలాల పరిధిలోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
సోమవారం పాఠశాలలను తెరవవద్దని ఆయన ప్రధానోపాధ్యాయులను ఆదేశించారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఇంట్లోనే ఉంచాలని ఆయన సూచించారు. రాత్రిపూట తమ ప్రాంతాలను వెలుతురుతో ఉంచాలని ప్రజలను కోరారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ వై. మేఘ స్వరూప్, అధికారులు జారీ చేసిన ఆదేశాలను పాటించాలని ప్రజలను కోరారు.