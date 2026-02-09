Tirumala Laddu, చేతులు జోడించి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి: జగన్కు అర్నాబ్ డిమాండ్
వైఎస్ జగన్ సీఎంగా వున్న ఐదేళ్ల కాలంలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ జరిగిందనీ, అందుకుగాను ఆయన ప్రజలకు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలంటూ రిపబ్లికన్ టీవీ అర్నాబ్ గోస్వామి డిమాండ్ చేసారు. ఆయన టీవీ ద్వారా మాట్లాడుతూ.... తిరుమల తిరుపతి లడ్డు గత మూడు వందల ఏళ్లుగా స్వచ్ఛమైన ఆవునెయ్యితో తయారు చేయబడుతోంది. కానీ క్రైస్తవుడైన జగన్ ఈ పవిత్ర సంప్రదాయాన్ని తన ఐదేళ్ల పాలనలో నాశనం చేసారు. జగన్.. ప్రతి ఉదయం నిద్రలేవగానే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, నేను హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకోకూడదు అని. 100 కోట్ల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బ తీసారు.
జగన్ రెడ్డి హయాంలో తిరుమల లడ్డూలో భారీ ఎత్తున కల్తీ జరిగింది. పెద్దమొత్తంలో రసాయనాలు వాడారు. ఇది వాస్తవం. కనుక మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి... సీబీఐ సిట్ నివేదక మీకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదు. దాన్ని అలా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నం చేయకండి. నాటకాలు ఆడుతూ, జంతువుల కొవ్వు దొరకలేదు అని చెప్పకండి. మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఒక బాధ్యత గల మనిషిలా మాట్లాడండి.
తప్పు చేసారు కనుక మీ చేతులు జోడించి దేశ ప్రజల ముందుకు వెళ్లి దీనికి క్షమాపణ చెప్పండి. మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి, మీరు భేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలంటూ అర్నాబ్ డిమాండ్ చేసారు.