  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavams 2026 starts from tomorrow
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (08:30 IST)

రేపు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ

Tirumala Brahmotsavams
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (08:30 IST)
google-news
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వేంకటశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగనున్నాయి. ఈ వేడుకలకు సెప్టెంబరు 14వ తేదీన అంకురార్పణ చేయనున్నారు. ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు జరుగనున్నాయి. 
 
సోమవారం సాయంత్రం శ్రీనివాసుడి సేనాధిపతి విష్వక్సేనుడు ఆలయ పరిసరాల్లో, తిరువీధుల్లో విహరించి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించనున్నారు. అదేరోజు వేదపండితులు, అర్చకుల మంత్రోచ్చారణ నడుమ భూమిపూజ చేసి, పుట్టమట్టి సేకరించి, యాగశాలలోని కొత్తపాలికల్లో నవధాన్యాలు పోసి అంకురార్పణ చేయనున్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం ధ్వజారోహణం అనంతరం స్వామివారు పెద్దశేష వాహనంపై తిరువీధుల్లో విహరిస్తారు.
 
ప్రతి రోజూ ఉదయం 8 గంటలకు, సాయంత్రం 7 గంటలకు వివిధ రకాలైన వాహనసేవలు నిర్వహించనున్నారు. 19న రాత్రి గరుడ సేవను అర్థరాత్రి వరకూ కొనసాగిస్తారు. 20న సాయంత్రం స్వర్ణ రథోత్సవం, 22న ఉదయం రథోత్సవం, సాయంత్రం అశ్వవాహనంతో వాహనసేవలు ముగియనున్నాయి. 23న ఉదయం 6 గంటల నుంచి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం ఉంటుంది. 
 
బ్రహ్మోత్సవాల దృష్ట్యా ఈ నెల 15 నుంచి 23 వరకు ఆర్జిత సేవలైన అష్టదళ పాదపద్మారాధన, తిరుప్పావడ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్, సహస్రదీపాలంకార సేవలను తితిదే రద్దుచేసింది. వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను ప్రొటోకాల్‌ పరిధిలో ఉండి, స్వయంగా వచ్చేవారికి పరిమితం చేసింది. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్‌ఆర్‌ఐలు, దాతలకు ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సెప్టెంబర్ 13న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందో తెలుసా?

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్‌లో సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల మధ్య చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుండగా, మాజీ కంటెస్టెంట్ డెమోన్ పవన్ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పందించారు. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్ చాట్‌లో, అగ్నిపరీక్ష ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించిన ఈ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్, ఈ వారం జరిగిన కొన్ని అతిపెద్ద ఘర్షణలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, బహిరంగంగా సామాన్యులకు మద్దతు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోహిత్-త్రిగుణ్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరి పక్షాన ఉన్నానో పవన్ స్పష్టంగా చెప్పారు.

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్సెప్టెంబర్ 23న ధ్రువ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారిక టైటిల్, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్లలో ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యాలు, మెటాలిక్ అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియన్ రీచ్ కోసం దర్శకుడి హై-ఎనర్జీ విజన్‌తో ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు జతకట్టడాన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసింది

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసిందిడబ్బుకు, సబ్బుకు తేడా ఏమిలేదనే సామాన్య కుటుంబం నుంచి ఆదర్శకుటుంబ ఇంటినెంబర్ 47 స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడనే పాయింట్ తో ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 వుందని టీజర్ చెబుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం.. ఆ కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సరదా సంఘటనలు.. వాటి చుట్టూ అల్లుకున్న వినోదం.. ఇలా ‘ఆదర్శ కుటుంబం – AK47’ ప్రపంచాన్ని టీజర్ ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేసింది.

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్ప్యారడైజ్‌లో నాని గారి క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. రెండు జడలు వేసుకున్న హీరోను ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మాకు కూడా అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. నాని గారు ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు అని ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్-లక్ష్మణ్ తెలిపారు.

Deepti Ghanta: నితిన్, దీప్తి గంట చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి

Deepti Ghanta: నితిన్, దీప్తి గంట చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తినితిన్ హీరో నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’ చిత్రం ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత దీప్తి గంట తెలియజేస్తూ, వర్కింగ్ స్టిల్స్ ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నితిన్ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. నాని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ పై రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రానికి దండోరా’ ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ఒక ఆసక్తికరమైన కథతో కూడిన విలక్షణమైన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించేలా ఉంటుంది.