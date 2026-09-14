తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ఎస్ఎస్ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుపతిలో జారీ చేసే సర్వదర్శనం (ఎస్ఎస్) టోకెన్ల మొత్తం ఆరు రోజుల పాటు జారీని నిలిపివేసింది. ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు చేరుకుని క్యూలైన్లలో చేరాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. తిరిగి ఈనెల 20న.. 21వ తేదీ దర్శనం కోసం టోకెన్లను జారీ చేయనుంది.
అయితే, సోమవారం నాటి టోకెన్ల కోసం ఆదివారం ఉదయం నుంచే తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. టోకెన్ల నిలిపివేతపై తమకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఆవేదన, నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం వారంతా తిరుమలకు ప్రయాణమయ్యారు. వరుస సెలవులు కూడా తోడవడంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.
సెప్టెంబరు 14వ తేదీన అంకురార్పణతో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంకానుండగా, 15న ధ్వజారోహణంతో మొదలై 23వ తేదీ వరకు వైభవంగా జరగనున్నాయి. అధికమాసం కారణంగా ఈ ఏడాది సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను రెండుసార్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా సెప్టెంబరు 15న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
ఆదివారం నాటి సమాచారం ప్రకారం, సర్వదర్శనానికి సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతుండగా, 31 కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. శనివారం ఒక్కరోజే 81,724 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.04 కోట్లుగా నమోదైంది. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు (ప్రొటోకాల్ మినహా), వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ప్రత్యేక దర్శనాలతో పాటు పలు ఆర్జిత సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.