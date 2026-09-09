తిరుపతి... చిట్వేల్-రాపూర్ ఘాట్ రోడ్డు పక్కన చిరుతపులి
తిరుపతి జిల్లాలోని రైల్వే కోడూరు సమీపంలో మంగళవారం రాత్రి చిరుతపులి కనిపించడంతో వాహనదారులు, స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. చిట్వేల్-రాపూర్ ఘాట్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న రక్షణ గోడపై చిరుతపులి కూర్చొని ఉండటాన్ని కారులో వెళ్తున్న కొందరు ప్రయాణికులు గమనించినట్లు సమాచారం. కొందరు వ్యక్తులు ఆ జంతువును తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియో తీశారు.
ఆ చిరుతపులి కొంతసేపు గోడపైనే ఉండి, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి కదిలి సమీపంలోని అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ మార్గంలో ఇటీవల పలు చిరుతపులులు కనిపించడంతో, అటవీ శాఖ అధికారులు వాహనదారులు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ ప్రాంతంలో సుమారు 20 చిరుతపులులు, ఒక పులి సంచరిస్తున్నాయని చిట్వేల్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ధీరజ్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు.
రాత్రి వేళల్లో ఘాట్ రోడ్డుపై అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా, సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఘాట్ రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి లేదని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించవద్దని ఆయన ప్రయాణికులకు మరోసారి సూచించారు.
వాహనదారులు అనవసరంగా వాహనాలు ఆపకూడదని, వన్యప్రాణుల దగ్గరకు వెళ్లడం లేదా వాటిని వెంబడించడం చేయకూడదని, ఒకవేళ దారిలో వన్యప్రాణులు కనిపిస్తే సురక్షిత దూరం పాటించాలని అటవీ శాఖ అధికారులు కోరారు.