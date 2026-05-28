సంబంధిత వార్తలు
- కదిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గోపురంపై పిడుగు.. తిరుమలలో భారీ వర్షాలు
- తిరుపతి వెటర్నరీ యూనివర్శిటీలో చిరుత సంచారం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆరా
- భారతదేశపు అతి పెద్ద సౌందర్య ఉత్పత్తుల స్టోర్గా అమెజాన్
- జీఎస్టీ శాఖలో సీనియర్ ఉద్యోగి... చేసేది పనికి మాలిన పనులు.. 16 ఏళ్ల బాలికపై పదే పదే అత్యాచారం
- తిరుమలలో భారీ రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి 30 గంటలు.. ఎండల్ని లెక్కచేయకుండా..
Tirupati: ఎబోలా ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి తిరుపతిలో అలెర్ట్
విద్యాసంస్థలకు వేసవి సెలవులు రావడంతో వేలాది మంది యాత్రికులు, ప్రయాణికులు తిరుపతికి వస్తూనే ఉన్నందున, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటివరకు ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కానప్పటికీ, జిల్లా ఆరోగ్య శాఖ ఎబోలా ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి సన్నద్ధమవుతోంది.
ఆఫ్రికాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఎబోలా వ్యాప్తి ప్రభావిత దేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికులలో ఏదైనా అనుమానిత కేసును ముందుగానే గుర్తించేందుకు, అధికారులు విమానాశ్రయ అధికారులతో సమన్వయంతో నిఘాను పటిష్టం చేయడం ప్రారంభించారు.
తిరుపతికి నేరుగా అంతర్జాతీయ విమానాలు లేనప్పటికీ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు దేశీయ రవాణా మార్గాల ద్వారా ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ విషయంలో జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి డాక్టర్ వి. బాలకృష్ణ నాయక్, తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ డి. భూమినాథన్ మరియు ఇతర అధికారులు సన్నద్ధతను సమీక్షించారు. అత్యవసర ఎబోలా ప్రతిస్పందన సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, తిరుపతి జిల్లా యంత్రాంగం తిరుపతిలోని ఎస్.వి.ఆర్. రూయియా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఒక ప్రత్యేక ఎబోలా ఐసోలేషన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
ఎబోలా సోకినట్లు అనుమానిస్తున్న రోగి ఎవరైనా వస్తే, వారి కోసం ఒక ప్రత్యేక అంబులెన్స్ అందుబాటులో ఉంది. వ్యక్తులను విమానాశ్రయం నుండి నేరుగా రూయా ఆసుపత్రికి తరలిస్తారు. తమ ఆసుపత్రిలో వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు, ఆక్సిజన్ సహాయక వ్యవస్థలు, వెంటిలేటర్లు, ప్రత్యేక చికిత్సా గదులు ఉన్నాయని రూయా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ బి. మనోహర్ తెలిపారు. ఈ ఆసుపత్రికి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సి. రమేష్ కుమార్ను నోడల్ అధికారిగా నియమించినట్లు సూపరింటెండెంట్ చెప్పారు.
ఎబోలాకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ నియంత్రణ పద్ధతులు, రోగి నిర్వహణ, అత్యవసర ప్రతిస్పందన ప్రోటోకాల్స్పై వైద్యులు, నర్సులు, పారామెడికల్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆరోగ్య అధికారులకు అవగాహన సూచనలు, ముందుజాగ్రత్త మార్గదర్శకాలను కూడా పంపిణీ చేస్తున్నామని డాక్టర్ మనోహర్ తెలిపారు.
ఎబోలా సోకిన వ్యక్తుల శరీర ద్రవాలతో సంబంధం ద్వారా వ్యాపిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు వంటివి తొలి లక్షణాలు కాగా, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో రక్తస్రావం, అవయవ వైఫల్యానికి దారితీయవచ్చు. ఎబోలాకు వ్యతిరేకంగా తాము తీసుకుంటున్న చర్యలు పూర్తిగా ముందుజాగ్రత్త కోసమేనని జిల్లా అధికారులు చెప్పారు. ఎబోలా అనుమానిత కేసు ఏదైనా కనుగొనబడితే, దానిని ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా సిద్ధంగా ఉందని వారు సూచిస్తున్నారు.
Suriya :సూర్య, వెంకీ అట్లూరి చిత్రం‘విశ్వనాథ్ & సన్స్ కు స్వాతంత్య్రం
సూర్య ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 14న ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. భావోద్వేగాలు, హాస్యం, హృదయాన్ని తాకే కుటుంబ అనుబంధాలతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
Nivetha Pethuraj: వెంకీ, చిరు సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నివేదా పేతురాజ్
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
Madhura Sridhar: అలా చేయడంతో ఇండస్ట్రీ పరువు పోతుంది : మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సందిగ్ధం విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Srikanth: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ :శ్రీకాంత్
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.