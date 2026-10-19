వైకాపా నేత అరాచకం : బీటీ రోడ్డును ట్రాక్టర్తో ధ్వంసం చేశాడు..
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైకాపా నేతలు అధికారంలో లేకపోయినప్పటికీ వారి ఆగడాలు, వికృత చేష్టలు మాత్రం ఏమాత్రం ఆగడం లేదు. తాజాగా రూ.4.75 కోట్లతో వేసిన బీటీ రోడ్డును ట్రాక్టర్తో తవ్వేశాడు. తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండల పరిధిలోని అనంత సముద్రం గ్రామం నుంచి పాపక్కగారి పల్లెకు వెళ్లేందుకు బీటీ రోడ్డును పల్లెపండగ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మించారు. మొత్తం నాలుగు కిలోమీటర్ల మేరకు ఈ రోడ్డును వేశారు.
అయితే, ఆ దారిలో తన పొలం ఉందని, రోడ్డు వేయవద్దని వైకాపా నేత సుబ్బారెడ్డి అడ్డుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులంతా ఆయనకు సర్దిచెప్పి కూటమి నాయకులు, అధికారులు రోడ్డు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. రోడ్డు వేసి నాలుగు రోజులు అవుతుంగా, ఆదివారం ఉదయం తన పొలం మీదుగా రోడ్డు వేశారంటూ సుబ్బారెడ్డి, ఆ పార్టీకి చెందిన మరో నాయకుుడు వెంకట సుబ్బారెడ్డితో కలిసి 100 మీటర్ల పొడవున రోడ్డును ట్రాక్టర్తో దున్నేశాడు. దీంతో గ్రామస్థులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.