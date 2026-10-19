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  4. Tirupati : road laid at a cost of Rs 4 crore destroyed by ycp leader
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (09:49 IST)

వైకాపా నేత అరాచకం : బీటీ రోడ్డును ట్రాక్టర్‌తో ధ్వంసం చేశాడు..

bt road damage
Written By: ఠాగూర్
Published: Mon, 19 Oct 2026 (09:49 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైకాపా నేతలు అధికారంలో లేకపోయినప్పటికీ వారి ఆగడాలు, వికృత చేష్టలు మాత్రం ఏమాత్రం ఆగడం లేదు. తాజాగా రూ.4.75 కోట్లతో వేసిన బీటీ రోడ్డును ట్రాక్టర్‌తో తవ్వేశాడు. తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండల పరిధిలోని అనంత సముద్రం గ్రామం నుంచి పాపక్కగారి పల్లెకు వెళ్లేందుకు బీటీ రోడ్డును పల్లెపండగ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మించారు. మొత్తం నాలుగు కిలోమీటర్ల మేరకు ఈ రోడ్డును వేశారు. 
 
అయితే, ఆ దారిలో తన పొలం ఉందని, రోడ్డు వేయవద్దని వైకాపా నేత సుబ్బారెడ్డి అడ్డుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులంతా ఆయనకు సర్దిచెప్పి కూటమి నాయకులు, అధికారులు రోడ్డు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. రోడ్డు వేసి నాలుగు రోజులు అవుతుంగా, ఆదివారం ఉదయం తన పొలం మీదుగా రోడ్డు వేశారంటూ సుబ్బారెడ్డి, ఆ పార్టీకి చెందిన మరో నాయకుుడు వెంకట సుబ్బారెడ్డితో కలిసి 100 మీటర్ల పొడవున రోడ్డును ట్రాక్టర్‌తో దున్నేశాడు. దీంతో గ్రామస్థులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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