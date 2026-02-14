ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్లకు స్థానం
2025-26 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రెండు నగరాలు స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అయితే తెలంగాణ ప్రజలను నిరాశపరిచే విధంగా, హైదరాబాద్తో సహా తెలంగాణలోని ఏ నగరమూ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకోలేదు.
భారతదేశంలో నివసించడానికి ఉత్తమ నగరం కోసం అన్వేషిస్తున్నట్లైతే, సర్వే ప్రకారం పూణేకు వెళ్లొచ్చు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో మరో నగరం ఉంది. ఇటీవల అభివృద్ధి చెందిన పొరుగు ప్రాంతం నవీ ముంబై వ్యవస్థీకృత అభివృద్ధితో రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.
గ్రేటర్ ముంబైతో పాటు మహారాష్ట్ర కూడా మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆలయ నగరం తిరుపతి నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. ఆశ్చర్యకరంగా, చండీగఢ్ తిరుపతి కంటే 5వ స్థానంలో ఉంది. ముంబైకి చెందిన ప్రసిద్ధ ఉపనగరమైన మహారాష్ట్రకు చెందిన థానే ఆరవ స్థానంలో ఉంది.
ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన రాయ్పూర్ 6వ స్థానంలో ఉండగా, మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఇండోర్ 7వ స్థానంలో ఉంది. సర్వేలో మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి విజయవాడ 9వ స్థానంలో ఉంది. 10వ స్థానంలో మధ్యప్రదేశ్ నుండి మళ్ళీ భోపాల్ ఉంది.
రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రధాన ప్రాంతాలలో వృద్ధి కేంద్రాలతో ఆర్థికంగా ముందుకు సాగే రాష్ట్రంగా, స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్ను సృష్టించడంపై దృష్టి సారించడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిబద్ధతను ఈ సర్వే చూపిస్తుంది.