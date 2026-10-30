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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (12:02 IST)

తిరుపతి జెడ్పీ చైర్‌పర్సన్ పోస్ట్: యువ వైద్యుడు వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే

Gram Panchayat Polling
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:02 IST)
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తిరుపతి జిల్లా పరిషత్ చైర్‌పర్సన్ పదవి కోసం జరుగుతున్న పోటీ, రెండు తరాల మధ్య పోరుగా మారింది. 39 ఏళ్ల చర్మవ్యాధి నిపుణురాలు (డెర్మటాలజిస్ట్) డాక్టర్ చేతన పనబాక, 75 ఏళ్ల మాజీ సత్యవేడు ఎమ్మెల్యే హేమలత ఈ పదవికి పోటీలో ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షురాలు పనబాక లక్ష్మి కుమార్తె అయిన చేతన, శ్రీకాళహస్తి రూరల్ జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పుడు ఆమె పేరు చైర్‌పర్సన్ పదవికి పరిశీలనలో ఉంది. 
 
చెన్నైలోని శ్రీ రామచంద్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎండీ (MD) పట్టాన్ని పొందిన చేతనకు, చర్మవ్యాధుల విభాగంలో (డెర్మటాలజీ) 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఆమె హైదరాబాద్, నెల్లూరులలో పనిచేశారు. తిరుపతి, అప్పటి నెల్లూరు జిల్లా పరిధిలోని గ్రామాల్లో వైద్య శిబిరాలను, ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంలో ఆమె చేసిన కృషి గుర్తింపు పొందారు. 
 
చేతన దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారాల్లో పాల్గొంటూ, పార్లమెంటరీ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో తన తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఆమె 2019లో తిరుపతి లోక్‌సభ నియోజకవర్గంలో, అలాగే 2021 ఉప ఎన్నికల సమయంలో కూడా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఆమె తల్లి పనబాక లక్ష్మి, కేంద్ర మాజీ మంత్రి, మాజీ ఎంపీ, అంతేకాకుండా ఆమె టీటీడీ బోర్డు సభ్యురాలిగా, టీడీపీ తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 
 
ఇక హేమలత విషయానికి వస్తే, ఆమెకు సుదీర్ఘ ఎన్నికల నేపథ్యం ఉంది. 2009లో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) తరపున సత్యవేడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆమె విజయం సాధించారు, కానీ 2014 లేదా 2019 ఎన్నికల్లో ఆమెకు మళ్లీ అవకాశం దక్కలేదు. 2019లో టికెట్ నిరాకరించబడినప్పుడు, ఆమె బీజేపీలో చేరుతారని ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, ఆమె తటస్థంగానే ఉండిపోయారు.
 
2024 ఎన్నికలకు ముందు, సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ టికెట్ కోసం ఆమె కుమార్తె డాక్టర్ హెచ్. హెలన్ పేరును కూడా పరిశీలించారు. అయితే, చివరికి ఆ పార్టీ కోనేటి ఆదిమూలానికి టికెట్ కేటాయించింది. హేమలత చాలా కాలంగా ఒక కీలక రాజకీయ అవకాశం కోసం ప్రయత్నిస్తూ వస్తున్నారు. 
 
దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ ప్రయత్నం చేపట్టారు. ఏ పార్టీకి చైర్‌పర్సన్ పదవి దక్కుతుందోననే అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, ఆమె తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున రెండు మండలాల నుండి, జనసేన పార్టీ తరపున మరో రెండు మండలాల నుండి నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే, జనసేన తరపున వేసిన నామినేషన్లను ఆమె ఉపసంహరించుకుని, ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. 
 
జడ్పీ చైర్‌పర్సన్ పదవికి తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేయించుకునేందుకు, ఆమె తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వంతో తనకున్న పరిచయాలను ఉపయోగించుకుని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా పలువురు అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండటంతో, చివరికి ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారనే విషయంలో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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