రాయలసీమ మార్కెట్లో రూ.40కి చేరిన కిలో టమోటా.. రైతుల హర్షం
రాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఉన్న చిల్లర మార్కెట్లలో టమాటా ధరలు కిలోకు సుమారు రూ. 40కి చేరాయి. దీర్ఘకాలంగా కొనసాగిన ధరల పతనం తర్వాత రైతులకు ఇది ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. దాదాపు మూడు నెలల పాటు ధరలు సాగు ఖర్చుల కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో రైతులు నష్టాలను చవిచూశారు. దీనివల్ల కొందరు రైతులు తమ పంటను పొలాల్లోనే వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఏప్రిల్-మే సీజన్లో మార్కెట్కు టమాటా దిగుమతులు తగ్గడమే ఈ తాజా ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. సోమవారం నాటికి కర్నూలులో టమాటా హోల్సేల్ ధర కిలోకు సుమారు రూ. 25గా ఉందని మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు.
స్థానికంగా ఉత్పత్తి తగ్గుముఖం పట్టిన నేపథ్యంలో, మార్కెట్ డిమాండ్ను తీర్చడానికి వ్యాపారులు మదనపల్లి నుండి టమాటాలను సేకరిస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లాలోని కాక్కలపల్లితో సహా ఇతర మార్కెట్లలోనూ ఇటువంటి ధోరణులే కనిపించాయి.
ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగితే, మా పెట్టుబడి ఖర్చులు పోగా కనీసం 30 శాతం లాభాన్ని ఆశించవచ్చునని రైతులు అంటున్నారు. ఇతర కూరగాయల ధరలు కూడా మెరుగుపడ్డాయని రైతులు పేర్కొన్నారు. టమాటా మాత్రమే కాదు, క్యాప్సికం, క్యారెట్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ధరలు కూడా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.