సెలవుల్లో గ్రామానికి వెళ్లిన విద్యార్థినిలు... సరదా కోసం సెల్ఫీకి యత్నించి చనిపోయారు..
ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. సెలవుల్లో గ్రామానికి వెళ్లిన ముగ్గురి విద్యార్థినిలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సరదా కోసం సెల్ఫీ దిగేందుకు ప్రయత్నించి అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు. ఈ విషాదకర ఘటన జిల్లాలో జరిగింది. మృతులంతా సరదా కోసం మలుంగుమ్మి జలపాతం వద్ద సెల్ఫీ దిగేందుకు ప్రయత్నించి అందులోజారిపడి ప్రాణాలు విడిచారు. ఒక విద్యార్థిని రక్షించే ప్రయత్నంలో మిగిలిన ఇద్దరు విద్యార్థినిలు కూడా జలపాతంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా హుకుంపేట మండలం మజ్జివలస పంచాయతీ జంబువలస గ్రామానికి చెందిన సాలేపు త్రిష (17), సాలేపు రత్నకుమారి (16), సాలేపు పవిత్ర (16), అంజలి స్నేహితులు. వీరిలో త్రిష హుకుంపేట జూనియర్ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం ఇంటర్ పరీక్షలు రాసి, సెలవులు ఇవ్వడంతో గ్రామానికి వచ్చింది. పవిత్ర, రత్నకుమారి, అంజలిలు పదో తరగతి వరకు చదువుకుని ఇళ్ల వద్దే ఉంటున్నారు.
వీరంతా కలిసి గురువారం గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న అనంతగిరి మండలం వాలాసి పంచాయతీ మలుంగుమ్మి జలపాతం వద్ద ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుందామని వెళ్లారు. జలపాతం కొండ అంచుల వద్ద సెల్ఫీలు తీసుకుంటుండగా.. ప్రమాదవశాత్తూ ఒకరు జారిపడిపోయారు. ఆమెను పట్టుకొనే ప్రయత్నంలో మిగతా ముగ్గురూ కూడా జారి గెడ్డలో పడిపోయారు.
చుట్టుపక్కల వారు జలపాతంలో దిగి ముగ్గురు యువతులను బయటకు తీశారు. అప్పటికే నీటిలో మునిగి త్రిష, రత్నకుమారి, పవిత్ర ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంజలి గాయాలతో బయటపడింది. గ్రామంలోని అన్నదమ్ముల కుటుంబాలకు చెందిన ముగ్గురు బాలికలు ఒకేసారి మృతి చెందటంతో వారంతా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.