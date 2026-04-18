అద్దంకి భవాని సెంటర్లో నడిరోడ్డుపై పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్న హిజ్రాలు, కారణం ఇదే...
హిజ్రాలు. వీరి పేరు చెబితే శుభకార్యాలు చేసుకునేవారి వెన్నులో వణుకు పడుతుంది. రైళ్లలో ప్రయాణించేవారు సైతం వీరిని చూస్తే భయపడిపోతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి-భవాని సెంటర్లో గుంపులు గుంపులుగా చేరారు హిజ్రాలు. అంతా మూకుమ్మడిగా కలిసి ఒకరికొకరు జుట్లు పట్టుకుని పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. వారు అలా కొట్టుకోవడం చూసిన స్థానికులు షాక్ తిన్నారు. కారణ ఏమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసారు.
రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన కొందరు హిజ్రాలు అద్దంకిలో స్థానికంగా వున్న హిజ్రాలకు పోటీగా ఇక్కడకు వచ్చి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారట. ఇలా తమకు పోటీగా వచ్చి ఇక్కడ డబ్బులు వసూలు చేయడంపై అద్దంకి హిజ్రాలు నిలదీశారు. అంతే... రాయలసీమ హిజ్రాలు రెచ్చిపోయి వీరిపై దాడికి దిగారు. ఈ దాడి కారణంగా కొంతసేపు జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి వచ్చి రెండు గ్రూపులకు చెందిన హిజ్రాలను శాంతింపజేసి అక్కడ నుంచి పంపించేశారు.