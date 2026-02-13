చిట్యాల మునిసిపాలిటీలో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని నమోదు చేస్తూ, జిల్లాలోని చిట్యాల మునిసిపాలిటీలో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తిగా నాగళ్ల సుధాకర్ నిలిచారు. వార్డు 1 నుండి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సుధాకర్, ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులను ఓడించి 100 కంటే ఎక్కువ ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. చిట్యాల మునిసిపాలిటీలోని 12 వార్డులలో, కాంగ్రెస్ తొమ్మిది వార్డులను గెలుచుకోగా, బీఆర్ఎస్ రెండు వార్డులను గెలుచుకుంది.
ఇదిలా ఉండగా, శుక్రవారం తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల లెక్కింపు వేగంగా జరుగుతుండగా, అధికార కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కంటే ముందంజలో ఉంది. 116 మునిసిపాలిటీలలోని 2,582 వార్డులలో, కాంగ్రెస్ 825 వార్డులలో, బీఆర్ఎస్ 462 వార్డులలో మరియు బీజేపీ 138 వార్డులలో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.