రంగారెడ్డిలో ట్రిపుల్ రైడింగ్.. ఇద్దరు యువకుల మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని షాబాద్ వద్ద వేగంగా వస్తున్న కంటైనర్ లారీ ఇద్దరు యువకులను ఢీకొట్టడంతో ట్రిపుల్ రైడింగ్ కారణంగా ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. 19 నుంచి 20 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల అజయ్, ఉదయ్ కిరణ్, ఆజం అనే యువకులు బైక్పై చేవెళ్ల నుండి షాబాద్కు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ ముగ్గురూ లారీని ఓవర్ టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, బైక్పై నియంత్రణ కోల్పోయి నాగర్ గూడ క్రాస్ రోడ్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది.
ఈ ఘటనలో ఆజం గాయాలతో తప్పించుకోగా, అతని ఇద్దరు స్నేహితులు మరణించారు. ఆ దారిలో వెళ్తున్న వారు ఆజంను చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతనిని అబ్జర్వేషన్లో వుంచినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.