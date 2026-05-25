పెనుకొండ జాతీయ రహదారి.. రెండు ట్రక్కులు ఢీ.. ట్రక్కు డ్రైవర్ సజీవ దహనం
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, పెనుకొండ శివారులోని జాతీయ రహదారి 44పై సోమవారం రెండు ట్రక్కులు ఢీకొన్న ఘటనలో ఒక ట్రక్కు డ్రైవర్ సజీవ దహనమయ్యాడు. మరొక వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అగ్నిమాపక కేంద్ర అధికారి వెంకటేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వైపు బంగాళాదుంపల లోడుతో వెళ్తున్న ఒక ట్రక్కును, గోధుమల లోడుతో వస్తున్న మరొక ట్రక్కు వెనుక నుండి ఢీకొట్టింది.
ఈ ఢీకొన్న ధాటికి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. గోధుమల లోడుతో ఉన్న ట్రక్కు డ్రైవర్, కిరణ్ (35), మంటల్లో చిక్కుకుని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ ప్రమాదంలో క్లీనర్ జనార్దన్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
గాయపడిన వ్యక్తిని చికిత్స నిమిత్తం పెనుకొండలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన కిరణ్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఇచ్చోడ మండలం, జామి గ్రామానికి చెందినవాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
