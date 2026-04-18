నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు తితిదే బోర్డు సభ్యుడు నోటీసు
రామాయణంపై నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) బోర్డు సభ్యుడు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి ఆయనకు లీగల్ నోటీసు పంపించారు. తన న్యాయవాది ద్వారా పంపిన ఈ నోటీసులో, బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాటు, ప్రకాష్రాజ్ హిందూ విశ్వాసాలను కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేశారని, మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీశారని భాను ప్రకాష్ రెడ్డి తన నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.
ఆ వ్యాఖ్యలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేశారని, వాటిలో అగౌరవపరిచే ప్రస్తావనలు ఉన్నాయని కూడా పేర్కొన్నారు. క్షమాపణ చెప్పడంలో విఫలమైతే, రూ. 100 కోట్ల వరకు నష్టపరిహారం కోరుతూ పరువు నష్టం దావా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని న్యాయ బృందం హెచ్చరించింది.
కేరళ సాహిత్యోత్సవంలో ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, అవి తీవ్ర ఆగ్రహానికి దారితీశాయి. ప్రస్తుతం ఆయన దీనిపై తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కేరళ, ఢిల్లీలలో ఆయనపై ఒక క్రిమినల్ కేసు కూడా దాఖలైంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నిర్ధారణ, పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.