  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. TTD calendars and diaries for 2027 are available for online and dairies
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (18:36 IST)

ఆన్‌లైన్‌లో తితిదే క్యాలెండర్లు - డైరీలు విక్రయం

Tirumala Lord Sri venkateswra
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (18:36 IST)
google-news
కొత్త యేడాది 2027ను పురస్కరించుకుని తితిదే ప్రచురించిన క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తులు ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్ చేసుకునేందుకు సదుపాయం కల్పించారు. తితిదే అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. తిరుపతి, తిరుమల, తిరుచానూరులోని తితిదే ప్రచురణల విక్రయ విభాగానికి చెందిన 12 కేంద్రాల్లోనూ ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 
హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్, హిమాయత్‌నగర్‌తో పాటు విజయవాడ, చెన్నై, వెల్లూరు, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ముంబై నగరాల్లోని తితిదే సమాచార కేంద్రాల్లోనూ వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. కాగా, 2027 సంవత్సరానికి సంబంధించిన తితిదే క్యాలెండర్లు, డైరీలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 2026 సెప్టెంబరు 7న ఆవిష్కరించగా.. అదే రోజు నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎన్వీడియా చీఫ్‌పై గూఢచర్యం ఆరోపణలు - మా దేశంపై కుట్ర : చైనా ధ్వజం

అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహం కోసం గ్రీస్‌కు బయలుదేరిన రజనీ - స్టాలిన్

అనిరుధ్ - కావ్య మారన్ వివాహం కోసం గ్రీస్‌కు బయలుదేరిన రజనీ - స్టాలిన్ఈ నెల 10, 11వ తేదీల్లో గ్రీస్‌లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ వివాహం జరుగనుంది. ఈ వివాహ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌లతో పాటు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తదితరులు గ్రీస్‌కు సోమవారం బయలుదేరి వెళ్లారు.

థియేటర్లలో 'రామాయణ' మూవీ వీడియోలు తీస్తున్నారా.. అయితే జైలుకే

థియేటర్లలో 'రామాయణ' మూవీ వీడియోలు తీస్తున్నారా.. అయితే జైలుకేబాలీవుడ్ దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన 'రామాయణం' చిత్రం ఈ నెల 5వ తేదీన దీపావళి పండుగ సందర్భంగా విడుదలైంది. అయితే, ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో చూసే ప్రేక్షకులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వీడియోలు చిత్రీకరించి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒకరకమైన పైరసీని ప్రోత్సహించడమేనని చిత్రబృందం హెచ్చరిస్తోంది. ఇలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

దక్షిణాది చిత్రాల్లో చేదు అనుభవాలున్నాయ్ : రాధికా ఆప్టే

దక్షిణాది చిత్రాల్లో చేదు అనుభవాలున్నాయ్ : రాధికా ఆప్టేదక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలపై బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే మరోమారు పెదవి విప్పారు. దక్షిణాది చిత్రాల్లో తనకు అనేక చేదు అనుభవాలు ఉన్నట్టు పేర్కొంది. సెట్స్‌లో ఎక్కువ మంది పురుషులే ఉండేవారని, తనకు తెలిసినవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఒంటరితనానికి ఫీలయ్యాయని తెలిపారు.

'వెంకటలక్ష్మి రావే’… ప్రేమకు పదాల పట్టాభిషేకం

'వెంకటలక్ష్మి రావే’… ప్రేమకు పదాల పట్టాభిషేకంపదాల పదనిసలతో… విరహపు వేదనలతో… హృదయాన్ని హత్తుకునే ప్రేమగీతం! ‘వెంకటలక్ష్మితో ఏడాది కిందట’ చిత్రం త్వరలో థియేటర్లలోకి! ప్రేమను ఆరాధనగా… ప్రేయసిని హృదయదేవతగా భావించి, విరహాన్ని సైతం సంగీతంగా మలిచిన మధురమైన ప్రేమగీతం ‘వెంకటలక్ష్మి రావే’. “వెంకటలచ్చిమి రావే… హృదయలచ్చిమి రావే… విరహలచ్చిమి రావే… విలాస్యలచ్చిమి రావే… ప్రేమలచ్చిమి రావే… ఈ పార్థు లచ్చిమి రావే…” అంటూ అమ్మవారిని వివిధ నామాలతో స్తుతించినట్లుగా, తన ప్రేయసిని ప్రేమ, విరహం, ఆరాధనలతో వర్ణించడం ఈ పాట ప్రత్యేకత.

Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు

Anushka Shetty Birth Day: అనుష్క శెట్టి 45వ పుట్టినరోజున శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు1981 నవంబర్ 7న మంగళూరులో స్వీటీ శెట్టిగా జన్మించిన ఈ నటి, పరాక్రమవంతురాలైన యోధురాలు దేవసేన పాత్రలో నటించిన బాహుబలి, అలాగే బిల్లా, మిర్చి, అరుంధతి, మరియు రుద్రమదేవి వంటి ఐకానిక్ చిత్రాలలో నటించారు. బాహుబలి మరియు ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా అధికారిక ఖాతాలు, ఆమె అద్భుతమైన ఉనికి, హుందాతనం మరియు బహుముఖ ప్రదర్శనలను ప్రశంసిస్తూ అభిమానులతో కలిశాయి.