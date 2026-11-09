ఆన్లైన్లో తితిదే క్యాలెండర్లు - డైరీలు విక్రయం
కొత్త యేడాది 2027ను పురస్కరించుకుని తితిదే ప్రచురించిన క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తులు ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకునేందుకు సదుపాయం కల్పించారు. తితిదే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. తిరుపతి, తిరుమల, తిరుచానూరులోని తితిదే ప్రచురణల విక్రయ విభాగానికి చెందిన 12 కేంద్రాల్లోనూ ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్, హిమాయత్నగర్తో పాటు విజయవాడ, చెన్నై, వెల్లూరు, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ముంబై నగరాల్లోని తితిదే సమాచార కేంద్రాల్లోనూ వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. కాగా, 2027 సంవత్సరానికి సంబంధించిన తితిదే క్యాలెండర్లు, డైరీలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 2026 సెప్టెంబరు 7న ఆవిష్కరించగా.. అదే రోజు నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి.