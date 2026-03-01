అశ్లీల వీడియోపై తితిదే చైర్మన్ వివరణ.. సన్నాసులుకు ఎడిటింగ్ కూడా సరిగ్గా రాదు (వీడియో)
తితిదే చైర్మన్, ప్రముఖ మీడియా సంస్థ అధినేత బీఆర్ నాయుడు ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై ఆయన ఆదివారం సుధీర్ఘ వివరణ ఇచ్చారు. 'కొందరు తన ప్రతిష్టకు భంగ కలిగించేందుకు నకిలీ డీప్ ఫేక్ వీడియోను సృష్టించి వ్యాప్తి చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి తన రూపాన్ని అనుకరిస్తూ వీడియోలు తయారు చేసి, తనను వ్యక్తిగతంగా అప్రతిష్టపాలుచేసేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నార'ని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'వాళ్ల (మహిళ) ఫ్యామిలీతో మాకు 30 యేళ్ళుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి. మా ఇంటికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఇంటికి మా ఫ్యామిలీ వస్తూపోతుంటాం. ఆ వీడియోలో అశ్లీలం ఏముంది? కొన్ని చోట్ల మార్ఫింగ్ చేసి, ఏదో చూపించాలని చేశారు. సన్నాసులకు సరిగ్గా ఎడిటింగ్ చేయడం కూడా రాలేదు.
వీడియోలో కాకుండా, చూపించిన ఆ ఫోటోలు ఎపుడో 20 యేళ్ళ నాటివి. అందులో అశ్లీలం ఎక్కడ ఉంది?. అన్నీ మిక్స్ చేసి, ఫేక్ చేశారు. మీ బెదిరింపులకు నేను భయపడను. నేను ఏమి తప్పుడు పనులు చేశాను?. ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కలవరా?, ఆ ఫోటోలు, వీడియోలు తెచ్చి మిక్స్ చేస్తారా? మీ ఇళ్లకు ఫ్రెండ్స్ రారా? మీరు వెళ్లరా?, ఇందులో వల్గారిటీ ఏముంది? అంటూ ఆయన ప్రశ్నల వర్షం కురిపిచారు.