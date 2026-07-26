తిరుమల క్షేత్రంపై శబ్దం చేస్తే కేసు... అపరాధం
కోట్లాది మంది భక్తులు పరమ పవిత్రంగా భావించే తిరుమల క్షేత్రం ఇక నుంచి హార్న్ ఫ్రీ క్షేత్రంగా మారనుంది. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ప్రశాంత వాతావరణంలో స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకులే తితిదే అధికారులు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా తిరుమల గిరుల్లో వాహనాలు హార్న్ మోగించకుండా తితిదే దృష్టిసారించింది.
తిరుమలకు భారీగా తరలివచ్చే వాహనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమలను నోహార్న్, సైరన్ జోన్గా ప్రకటించి తిరుమల వ్యాప్తంగా హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది. జీఎన్సీ టోల్గేట్ నుంచి తిరుమల వ్యాప్తంగా, రెండు ఘాట్రోడ్లలో నిబంధన అమలవుతున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో ఈ నిబంధనలు అమలులో ఉన్నప్పటికీ, అంబులెన్స్లు, వీవీఐపీల ప్రొటోకాల్ వాహనాలు సైతం అవసరమైతే తప్ప సైరన్లు ఉపయోగించరాదు.
ఈ నిబంధనల అమలు కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జిల్లా రవాణాశాఖ అధికారులు తరచూ ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. మోటారు వాహన చట్టంలో అనుమతించిన డెసిబుల్స్ పరిమితిని మించి శబ్దం చేసే వాహనాలు, సైలెన్సర్లు ఉపయోగించడం నేరంగా పరిగణించి చోదకులపై కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. గత ఆరునెలల్లో శబ్ద కాలుష్యాన్ని సృష్టించిన 42 వాహనాలపై కేసు నమోదు చేసి రూ.64,475 జరిమానా వసూలు చేసినట్టు తితిదే అధికారులు గుర్తుచేశారు