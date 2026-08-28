తిరుమల మెట్లమార్గంలో రోబో డాగ్లతో పహారా - ఒక్కో కుక్క ధర ఎంతో తెలుసా?
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తుల భద్రతపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. ఇందులోభాగంగా, అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికతతో పనిచేసే రోబో డాగ్లతో పహరా ఏర్పాటు చేసింది. అటవీ ప్రాంతంలో వన్య ప్రాణుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టేందుకు ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, అత్యంత ఆధునిక సాంకేతక పరిజ్ఞానంతో పనిచేసే నాలుగు కాళ్ల రోబో డాగ్ను ప్రయోగాత్మకంగా రంగంలోకి దించింది.
అలిపిరి - తిరుమల నడక మార్గానికి ఆనుకునివున్న అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతలు, ఇతర క్రూర జంతువుల సంచారం అధికంగా కనిపిస్తుంది దీంతో రోబో డాగ్ పరహాను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రోబో డాగ్ కారు చీకటిలో, దట్టమైన పొగవమంచు వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సైతం వన్య ప్రాణుల సంచారాన్ని పసిగట్టగలదు. మెట్లు, రాళ్లు, గుట్టలు ఉన్న దారుల్లో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చాలా సులభంగా పయనించగలదు.
ఈ ఆధునిక రోబో డాక్ విలువ ఒక్కొక్కటి సుమారు రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు ఉంటుందని తితిదే ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఒక రోబోను 20 రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే వచ్చే నెలలో జరుగనున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అటవీ ప్రాంతంలో భక్తుల భద్రత కోసం దీన్ని పూర్తి స్తాయిలో వినియోగించనున్నట్టు తితిదే అధికారులు వెల్లడించారు.