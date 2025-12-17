TTD : అలిపిరి వద్ద 20 ఎకరాల్లో ఆధ్యాత్మిక టౌన్షిప్.. టెంపుల్ ట్రీస్ కోసం..
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ట్రస్ట్ బోర్డు మంగళవారం తిరుపతి సమీపంలోని అలిపిరి వద్ద 20 ఎకరాల స్థలంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక టౌన్షిప్ను ఏర్పాటు చేయాలని తీర్మానించింది. తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల నిర్వహణను బలోపేతం చేయడానికి, వారికి సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి ఈ టౌన్షిప్ను నిర్మించనున్నారు.
తిరుమలలో జరిగిన సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడానికి అలిపిరిలో ఉన్న ప్రస్తుత శిల్పకళా సంస్థను ఎస్వీ జూ పార్క్ రోడ్డులోని దేవలోక్ ప్రాంగణానికి తరలించాలని బోర్డు నిర్ణయించిందని టీటీడీ చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు తెలిపారు.
ఈ టౌన్షిప్లో ఆధునిక వసతి సౌకర్యాలు మరియు అవసరమైన సౌకర్యాలు ఉంటాయని, ముఖ్యంగా రద్దీ సమయాల్లో కొండపైకి వచ్చే భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి ఇది ఒక బేస్ క్యాంపుగా ఉపయోగపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక టౌన్షిప్ ఒకేసారి కనీసం 25,000 మంది భక్తులకు వసతి కల్పిస్తుందని చైర్మన్ తెలిపారు.
అలిపిరి ప్రాంతం కొండపై ఉన్న పుణ్యక్షేత్రానికి ముఖద్వారం వంటిది. ఈ ప్రాజెక్టును ప్రణాళిక చేయడానికి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ను నియమించడానికి బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఇతర నిర్ణయాలతో పాటు, ధ్వజస్తంభాలు, ఆలయ రథాల కోసం కలప దూలాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే పవిత్ర వృక్ష జాతులను పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన టెంపుల్ ట్రీస్ కార్యక్రమం కోసం బోర్డు పలమనేరు సమీపంలో 100 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో, తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి పీడియాట్రిక్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి అదనంగా రూ.48 కోట్లు మంజూరు చేయడం ద్వారా మిగిలిన అడ్డంకులను తొలగించింది, దీంతో మొత్తం ఆమోదించబడిన మొత్తం సుమారు రూ.230 కోట్లకు చేరింది.