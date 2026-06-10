తుని చిన్నారి మిస్సింగ్: పాపతో కనిపించకుండా పోయిన కుక్క వచ్చింది కానీ... వీడియో
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సిహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన గణేష్, భవానీ దంపతుల మూడేళ్ల కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ పెంపుడు కుక్కతో సహా అదృశ్యమైంది. పాప అదృశ్యమైన గంటల్లోనే ఆమె ఆచూకి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. డ్రోన్ కెమేరాల సాయంతో పోలీసులు సైతం జల్లెడ పడుతున్నప్పటికీ చిన్నారి ఆచూకి లభించలేదు.
ఐతే మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటల సమయంలో పాపతో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఆ కుక్క నేరుగా పాప తల్లి వద్దకు వెళ్లి చీరను లాగుతూ ఒకింత ఆందోళనగా కనిపించింది. అక్కడ నుంచి తిరిగి అది తోటలోకి పరుగులు తీసింది. దాంతో ఆ కుక్కను అనుసరిస్తూ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. సుమారు 500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని జీడి తోటలు, కొండ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల సాయంతో పాప కోసం వెతుకుతున్నారు. ఇప్పటివరకూ చిన్నారి ఆచూకి లభించకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కాకినాడ జిల్లాలో చిన్నారి మిస్సింగ్ కేసులో ట్విస్ట్— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) June 10, 2026
చిన్నారితో పాటు కనిపించకుండపోయిన పెంపుడు కుక్క ఆచూకీ లభ్యం
చిన్నారి తల్లిని లాగి.. అడవిలోకి పరుగు తీసిన పెంపుడు కుక్క
దీంతో.. కుక్క వెళ్లిన ప్రాంతానికి వెళ్లి గాలింపు చర్యలు
శనివారం తునిలో రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి… pic.twitter.com/E61NeDueRa
చిత్రసీమలో నవశకాన్నిసృష్టించారు : ఎంకే స్టాలిన్
కోలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా తనదైన భాషలో మాట్లాడి చిత్రసీమలో ఒక ప్రత్యేక శకాన్ని సృష్టించని తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అన్నారు. తేని జిల్లా అల్లినగర్లో జన్మించి, దర్శక శిఖరం అనేక ఆణిముత్యాల్లాంటి చిత్రాలను అందించిన భారతిరాజా సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని అన్నారు.
'నాకు నువ్వంటే ఇష్టం, నీ నటన నచ్చద'ని భారతీరాజా అనేవారు : రజనీకాంత్
దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా మృతిపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా పార్థివదేహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, భారతిరాజా ప్రతిభ, విజయాల గురించి అందరికీ తెలుసని, వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక చిన్నపిల్లాడిలాంటివారని, మనసులో ఏది ఉన్నా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెబుతారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా పార్థివదేహానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు
ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా పార్థివదేహానికి సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా బుధవారం ఉదయం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానుల సందర్శనార్థం ఆయన పార్థివదేహాన్ని చెన్నై నీలాంకరైలోని స్వగృహంలో ఉంచారు. అక్కడకు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్లు వెళ్లి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా భారతీరాజా కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఆయన మృతి భారతీయ సినిమాకు తీరని లోటని సంతాపం తెలిపారు.
Priya Bhavani Shankar: ఇరుముడి లో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు : ప్రియా భవాని శంకర్
ఇరుముడి చిత్రం షూటింగ్ పూర్తిచేసుకున్న తర్వాత కథానాయిక ప్రియా భవాని శంకర్ ఇన్ స్ట్రాలో తన అనుభవానలుు పంచుకుంది. ఇప్పుడు... మేము కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించాము, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను మూటగట్టుకున్నాము, మా మధ్య మాత్రమే అర్థమయ్యే కొన్ని సరదా జోకులు పంచుకున్నాము, అసలు నవ్వు తెప్పించని విషయాలకు కూడా నవ్వుకున్నాము, మొత్తానికి ఎలాగోలా ఒక సినిమాని పూర్తి చేశాము అంటూ పేర్కొంది.
Nag Aswin: సింగ్ గీతం విడుదల మార్పు- సెన్సార్ పూర్తి- క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్
‘సింగ్ గీతం’ ఒక ఫాంటసీ, సూపర్నేచురల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే చిత్రం. ఇందులో సంగీతంతో పాటు విజువల్స్ కూడా కథనంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రేక్షకులను ఆ ప్రపంచంలో పూర్తిగా లీనం చేసే అనుభూతిని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో, చిత్ర బృందం ఫైనల్ అవుట్పుట్ను మరింత పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి అదనపు సమయం కేటాయిస్తోంది. థియేటర్లలోకి తొందరపడి తీసుకురావడం కంటే అత్యుత్తమ నాణ్యతతో అందించాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఒకరోజు వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.