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  4. Tuni girl child missing: The dog that disappeared along with the child has returned, but, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (17:05 IST)

తుని చిన్నారి మిస్సింగ్: పాపతో కనిపించకుండా పోయిన కుక్క వచ్చింది కానీ... వీడియో

dog
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (17:05 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (17:08 IST)
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కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సిహెచ్ అగ్రహారానికి చెందిన గణేష్, భవానీ దంపతుల మూడేళ్ల కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి శనివారం మధ్యాహ్నం ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ పెంపుడు కుక్కతో సహా అదృశ్యమైంది. పాప అదృశ్యమైన గంటల్లోనే ఆమె ఆచూకి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. డ్రోన్ కెమేరాల సాయంతో పోలీసులు సైతం జల్లెడ పడుతున్నప్పటికీ చిన్నారి ఆచూకి లభించలేదు.
 
ఐతే మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటల సమయంలో పాపతో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు కుక్క తిరిగి వచ్చింది. ఆ కుక్క నేరుగా పాప తల్లి వద్దకు వెళ్లి చీరను లాగుతూ ఒకింత ఆందోళనగా కనిపించింది. అక్కడ నుంచి తిరిగి అది తోటలోకి పరుగులు తీసింది. దాంతో ఆ కుక్కను అనుసరిస్తూ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. సుమారు 500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని జీడి తోటలు, కొండ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల సాయంతో పాప కోసం వెతుకుతున్నారు. ఇప్పటివరకూ చిన్నారి ఆచూకి లభించకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 
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ఐవీఆర్

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