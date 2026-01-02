Duvvada Madhuri: దివ్వెల మాధురి, అప్పన్న ఆడియో కేసు.. భర్త కనిపించట్లేదు..
దివ్వెల మాధురి, అప్పన్న ఆడియో కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ ఎదురైంది. అప్పన్న కనిపించడం లేదంటూ అతడి భార్య శ్రీకాకుళం ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. సోమవారం నుంచి తన భర్త కనిపించడం లేదని, ఎవరో ఇద్దరు వచ్చి తీసుకెళ్లారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విచారణ కోసం తీసుకెళ్లారా లేక కిడ్నాప్ చేశారా అనేది తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు.
తన భర్తకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్పారు. ఇటీవల మాధురి రిలీజ్ చేసిన ఓ ఆడియో రికార్డింగ్ లో అప్పన్నకు, మాధురికి మధ్య సంభాషణ జరిగినట్లు ఉంది. దువ్వాడ శ్రీనివాస్కు సన్నిహితురాలిగా చెప్పుకుంటున్న మాధురి విడుదల చేసిన ఆ ఆడియోలో... దువ్వాడ శ్రీనివాస్పై దాడి చేసే ప్లాన్ ఉందని అప్పన్న మాట్లాడినట్లు వినిపించింది.
ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయాలకు తాము బలైపోయామని, ఈ వ్యవహారం వల్ల కుటుంబం మొత్తం మానసికంగా, శారీరకంగా క్షోభకు గురవుతోందని వాపోయారు. ఏడాదిన్నర కాలంగా తమ సొంత గ్రామమైన నిమ్మాడకు కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొందని ఆమె తెలిపారు.
నరసన్నపేట లేదా నిమ్మాడ జంక్షన్ వద్ద దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని, శ్రీనివాస్ ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని అప్పన్న చెప్పినట్లు ఆ ఆడియోలో ఉంది. ఈ ఆడియో బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచే రాజకీయ, పోలీసు వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. అప్పన్న ఆచూకీపై స్పష్టత రావాల్సి వుంది.