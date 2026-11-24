తమిళనాడులో ఇద్దరు ఏపీ అయ్యప్ప భక్తుల మృతి
తమిళనాడులోని మైలం రోడ్డు సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు అయ్యప్ప భక్తులు మరణించగా, మరో 10 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, బాధితులందరూ కలిసి ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
మృతులను తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాలెం మండలానికి చెందిన పదిరికుప్పం వాసి తిరుపతిగా, తమిళనాడులోని గుమ్మిడిపూండికి చెందిన ముకుందన్గా గుర్తించారు.
గాయపడిన వారిలో రవి ఆచారి, కన్నయ్య, శేఖర్, సూర్య, వేలాయుధం, ప్రకాష్, రమేష్, మునేంద్ర, ధాము, యోగేష్, చంద్రారెడ్డి ఉన్నారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే తిండివనం, విల్లుపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించారు.