హర్ష వీణపై 2 కేసులు, కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నాం: రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ

హర్షవీణ అనే మహిళపై రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తల్లి ఈ నెల 7వ తేదీన బ్లాక్ మెయిల్ కేసు నమోదు చేసారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రైల్వేకోడూరు సీఐ వెల్లడించారు. 
 
ఎమ్మెల్యే తల్లి ఫిర్యాదు ప్రకారం.. హర్ష వీణ తన కుమారుడు, ఎమ్మెల్యే అయిన శ్రీధర్‌ను రూ. 25 కోట్లు ఇవ్వాలంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోంది. డబ్బు ఇవ్వకుండా తన వద్ద వున్న అశ్లీల వీడియోలు బైటపెడతానంటూ బెదిరిస్తోంది. తమను మానసికంగా హింసిస్తోందని, ఆమెపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఫిర్యాదు చేసారు. ఆమె తన కుమారుడికి పంపిన సందేశాలు, వాయిస్ రికార్డింగులను పోలీసులకు ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే తల్లి ఇచ్చిన ఆధారాలను చూసిన తర్వాత హర్షవీణపై రెండు నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ తెలియజేసారు.
 
కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామనీ, హర్ష వీణా కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం హర్షవీణకు నోటీసు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామనీ, ఆమె హైదరాబాదులో వున్నట్లు సమాచారం వుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఫోన్ స్విచాఫ్ లో వుంది. ఐనప్పటికీ ఆమెను ట్రేస్ చేస్తాము. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు కూడా మావద్దనే వుంది. ఎమ్మెల్యే గారి తల్లి సమర్పించిన ఆధారాలు, హర్షవీణ గారు ఇచ్చే ఆధారాలను పరిశీలించాల్సి వుందనీ, ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేయాల్సి వుందని సీఐ తెలియజేసారు. 

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మోసం చేశారంటున్న మరో హీరోయిన్

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మోసం చేశారంటున్న మరో హీరోయిన్తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రముఖ సినీ దర్శకుల్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒకరు. ఆయనపై గతంలో ఓ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఈషా రెబ్బా కూడా ఆరోపణలు చేశారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తనను మోసం చేశారంటూ మండిపడ్డారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాల్లో 'అరవింద సమేత' ఒకటి. ఇందులో ఈషా రెబ్బా ఓ పాత్రను పోషించారు. ఆ సమయంలో తనకు ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయని, ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే భవిష్యత్‌లో కూడా తనకు అలాంటి పాత్రలో వస్తాయేమోనని భయపడ్డాడనని చెప్పారు.

అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకు కొందరు సినిమాలు తీస్తున్నారు : నిర్మాత తమ్మారెడ్డి

అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకు కొందరు సినిమాలు తీస్తున్నారు : నిర్మాత తమ్మారెడ్డిచిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందని, కొందరు వ్యక్తులు అమ్మాయిలను వాడుకునేందుకే సినిమాలు తీస్తున్నారంటూ సీనియర్ దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింక్ కౌచ్ లేదంటూ మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్ర సక్సెస్ మీట్‌‍లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించగా, వీటిపై దుమారం చెలరేగింది.

Raveena Tandon : జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని కి జోడీగా రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడానీ పరిచయం

Raveena Tandon : జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని కి జోడీగా రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడానీ పరిచయంఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె, ‘ఉయ్ అమ్మ’ పాటతో గుర్తింపు పొందిన రాషా థడానీ కూడా తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేస్తోంది. సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత అశ్విని దత్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పిస్తుండగా, ‘చందమామ కథలు’ బ్యానర్ పై నిర్మాత పి కిరణ్ దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. టైటిల్ రివిల్, ఆకట్టుకునే ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో ఈ సినిమా ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

రణబాలి, రౌడీ జనార్థన చిత్రాలతో అలరించనున్న విజయ్ దేవరకొండ

రణబాలి, రౌడీ జనార్థన చిత్రాలతో అలరించనున్న విజయ్ దేవరకొండహీరో విజయ్ దేవరకొండ ఈ ఏడాది రెండు ఎగ్జైటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న "రణబాలి", "రౌడీ జనార్థన" సినిమాలు ఇప్పటికే మూవీ లవర్స్ లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వీడీ ఫ్యాన్స్ కు కూడా 2026 ఒక మెమొరబుల్ ఇయర్ కాబోతోంది. "రణబాలి", "రౌడీ జనార్థన" సినిమాలు రెండూ ప్రెస్టీజియస్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ కావడం విశేషం.

Rajamouli: మహేష్ బాబు.. వారణాసి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళి

Rajamouli: మహేష్ బాబు.. వారణాసి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళిమహేష్ బాబు నటిస్తున్న వారణాసి చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. దానిని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని దర్శకుడు రాజమౌళి నేడు చిత్రం విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. వారణాసి చిత్రం ఏప్రిల్ 7వ తేదీ, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నదని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఉగాది తోపాటు గుడి పడ్వా పండుగ దానికితోపాటు అంబేద్కర్ జయంతి, శ్రీరామనవమి సెలవులు కావడం కూడా కలిసి వచ్చింది.

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ

ప్రియాంక మోహన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఒకే రోజు 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించిన కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీహైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, నేడు హైదరాబాద్‌లో 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్‌లో భారీ ప్రారంభోత్సవ వేడుక జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆకర్షణను మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తూ, ఈ వేడుకలో ప్రముఖ దక్షిణ భారత అందాల నటి మరియు దక్షిణ భారతదేశం కోసం కుషల్స్ యొక్క కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.
