హర్ష వీణపై 2 కేసులు, కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నాం: రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ
హర్షవీణ అనే మహిళపై రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తల్లి ఈ నెల 7వ తేదీన బ్లాక్ మెయిల్ కేసు నమోదు చేసారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రైల్వేకోడూరు సీఐ వెల్లడించారు.
ఎమ్మెల్యే తల్లి ఫిర్యాదు ప్రకారం.. హర్ష వీణ తన కుమారుడు, ఎమ్మెల్యే అయిన శ్రీధర్ను రూ. 25 కోట్లు ఇవ్వాలంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోంది. డబ్బు ఇవ్వకుండా తన వద్ద వున్న అశ్లీల వీడియోలు బైటపెడతానంటూ బెదిరిస్తోంది. తమను మానసికంగా హింసిస్తోందని, ఆమెపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఫిర్యాదు చేసారు. ఆమె తన కుమారుడికి పంపిన సందేశాలు, వాయిస్ రికార్డింగులను పోలీసులకు ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే తల్లి ఇచ్చిన ఆధారాలను చూసిన తర్వాత హర్షవీణపై రెండు నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ తెలియజేసారు.
కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామనీ, హర్ష వీణా కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం హర్షవీణకు నోటీసు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామనీ, ఆమె హైదరాబాదులో వున్నట్లు సమాచారం వుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఫోన్ స్విచాఫ్ లో వుంది. ఐనప్పటికీ ఆమెను ట్రేస్ చేస్తాము. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు కూడా మావద్దనే వుంది. ఎమ్మెల్యే గారి తల్లి సమర్పించిన ఆధారాలు, హర్షవీణ గారు ఇచ్చే ఆధారాలను పరిశీలించాల్సి వుందనీ, ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేయాల్సి వుందని సీఐ తెలియజేసారు.