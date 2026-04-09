గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (23:24 IST)

తాడిపత్రిలో వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఆర్థిక అవకాశాలుగా మలిచిన అల్ట్రాటెక్ ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్

అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్(APCW), 800 మెట్రిక్ టన్నుల అరటి సూడోస్టెమ్ వ్యర్థాలను పల్లపు ప్రాంతాల నుంచి మళ్లించి, స్థిరమైన వ్యర్థ నిర్వహణతో పాటు గ్రామీణ జీవనోపాధిని పెంపొందించే వినూత్న నమూనాను అమలు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తాడిపత్రిలో పల్లపు భారం, అలాగే అరటి వ్యర్థాలను బహిరంగంగా దహనం చేయడం వంటి ద్వంద్వ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు, ఈ యూనిట్ ఫిబ్రవరి 2025లో ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రారంభం నుంచే, ఈ ప్రాజెక్ట్ 500 మంది రైతులు, 100 మంది స్థానిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు వ్యవసాయ అవశేషాలను పర్యావరణహిత, విక్రయించదగిన ప్రోడక్టులుగా మార్చడంలో సహకరిస్తూ వారి జీవనోపాధిని మెరుగుపరిచింది.
 
తాడిపత్రి, భారతదేశ వ్యవసాయ ఎగుమతి విధానం కింద గుర్తింపు పొందిన అరటి క్లస్టర్‌గా, సంవత్సరానికి సుమారు 1,700 ఎకరాల్లో అరటి సాగు జరుగుతూ, దాదాపు 41,000 మెట్రిక్ టన్నుల సూడోస్టెమ్ వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఫైబర్‌తో సమృద్ధిగా, ధృడంగా, సహజంగా క్షీణించే పదార్థం చెందగల ఈ సూడోస్టెమ్ పదార్థం ఫైబర్ వెలికితీత, కంపోస్టింగ్, విలువ ఆధారిత ప్రోడక్టుల తయారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికే ‘ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్’ రూపుదిద్దుకుంది.
 
ఈ చొరవ ఎండ్-టు-ఎండ్ జీరో-వేస్ట్ విలువ గొలుసుగా రూపుదిద్దుకుని, సూడోస్టెమ్ సేకరణ నుంచి ఫైబర్ వెలికితీత, నూలు తయారీ, నేత, హస్తకళల తయారీ వరకు విస్తరించింది. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలను ఏర్పాటు చేయడం, నాణ్యత ప్రమాణాలను నిర్ణయించడం, పాల్గొనేవారికి శిక్షణ అందించడం కోసం, అరటి ఫైబర్ వెలికితీత మరియు ఉత్పత్తి అభివృద్ధిలో నైపుణ్యం కలిగిన సాంకేతిక సంస్థ ముసా ఫైబ్రాతో APCW భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. మరొక కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న స్థానిక మహిళా సహకార సంస్థ వికాస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, సమాజ సమీకరణతో పాటు జీవనోపాధి శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది.
 
ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్ తొలి దశలో, అరటి అవశేషాలను సేంద్రీయ ఎరువులు, ద్రవ ఎరువులుగా మార్పు చేసే విధానంపై సుమారు 500 మంది రైతులకు శిక్షణ అందించారు. అదే సమయంలో, అదనపు విలువ సృష్టి కోసం మిగులు బయోమాస్‌ను పంచుకోవాలని వారిని ప్రోత్సహించారు. రెండవ దశ మహిళల ఆర్థిక సాధికారతపై దృష్టి సారించింది. 10 స్థానిక స్వయం సహాయక బృందాలకు చెందిన 100 మంది మహిళలకు సూడోస్టెమ్ కట్టింగ్, ఫైబర్ వెలికితీత, నేత, హస్తకళల తయారీలో శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ మహిళలు పర్యావరణహిత హ్యాండ్బ్యాగ్లు, బుట్టలు, ల్యాప్టాప్ స్లీవ్లు, గోడ అలంకరణలు, కార్యాలయ ఉపకరణాలను తయారు చేస్తున్నారు. మిగిలిన బయోమాస్‌ను కంపోస్ట్, ద్రవ ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌గా పునర్వినియోగం చేస్తూ, పూర్తి వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తున్నారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ (NID) నుంచి డిజైన్ మార్గదర్శకత్వం, అలాగే అనంతపూర్‌లోని ఫైబర్ యూనిట్లకు నిర్వహించిన పరిచయ సందర్శనలు ఉత్పత్తి నాణ్యతను, మార్కెట్ సిద్ధతను మరింత బలోపేతం చేశాయి.
 
మొదటి మూడు నెలల్లో (ఫిబ్రవరి–ఏప్రిల్ 2025), ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్ 800 మెట్రిక్ టన్నుల అరటి సూడోస్టెమ్‌ను పల్లపు ప్రాంతాలు మరియు బహిరంగ దహనం నుంచి మళ్లించింది. తయారైన ఉత్పత్తులను వికాస్ ద్వారా, అలాగే ప్రదర్శనలు మరియు ప్రత్యక్ష అమ్మకాల ద్వారా విక్రయిస్తారు.
 
అల్ట్రాటెక్ కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ (UCWF) ద్వారా నిధులు సమకూర్చబడిన ఈ చొరవ, ‘బిల్డ్-ట్రాన్స్ఫర్-సస్టెయిన్’ నమూనాను అనుసరిస్తోంది. దీని ద్వారా ముడి పదార్థాల సేకరణ నుంచి పూర్తయిన ప్రోడక్టుల తయారీ, మార్కెటింగ్ వరకు మొత్తం విలువ గొలుసుపై 100 మంది మహిళలు క్రమంగా పూర్తి యాజమాన్యాన్ని స్వీకరించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. భవిష్యత్ ఆర్థిక మద్దతు మరియు భాగస్వామ్య అవకాశాలను అన్వేషించేందుకు, వికాస్ సభ్యులను నాబార్డ్‌తో కూడా అనుసంధానం

వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సిక

వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సికకోలీవుడ్ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వొదిన ముస్కాన్ పైన రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసింది. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ముస్కాన్ తన పరువుకు భంగం కలిగేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తోందనీ, దానివల్ల తన గౌరవానికి భంగం కలుగుతుందని, అందువల్ల పరువు నష్టం కేసు పెట్టినట్లు హన్సిక వెల్లడించింది. కాగా 2022లో హన్సిక తన ప్రేమికుడు సోహైల్ ను జైపూరులోని ముందోటా కోటలో అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నది. ఐతే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.

విక్టరీ వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్

విక్టరీ వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్, ఆర్టిస్టుల పర్ ఫార్మెన్స్‌‍లు, అందమైన ఊరి వాతావారణం చూసేందుకు మా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా చూడండి - ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం న్యూ టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ సుమైర స్టూడియోస్‌తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్‌పై నిర్మిస్తున్న సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్‌గా పరిచయమవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది.

లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బేబమ్మ రోల్.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ స్వీట్ పర్సన్

లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బేబమ్మ రోల్.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ స్వీట్ పర్సన్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలతో అలరిస్తున్న యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా, విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన క్రేజీ లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఈ చిత్రాన్ని నయనతార నిర్మించగా, కృతి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జె. సూర్య, యోగి బాబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన తెలుగు టీజర్‌, ట్రైలర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. శ్రీ పద్మిని సినిమాస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 10న ఈ చిత్రం గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా కృతి శెట్టి విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి పరమపద సోపానం చిత్రం సిద్ధం

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి పరమపద సోపానం చిత్రం సిద్ధం'అర్ధనారి' 'తెప్ప సముద్రం' 'వెడ్డింగ్ డైరీస్' వంటి వైవిద్యమైన సినిమాలతో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జున్ అంబటి.. అటు తర్వాత బుల్లితెరపై 'బిగ్ బాస్' రియాలిటీ షోతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి మరింత దగ్గరయ్యారు.ప్రస్తుతం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా 'పెద్ది' లో కూడా అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు

Poorna: పూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో నటించిన డార్క్ నైట్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ !

Poorna: పూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో నటించిన డార్క్ నైట్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ !ఆమెతో పాటు త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) రోషన్‌గా, విధార్థ్ అలెక్స్‌గా, సుభాశ్రీ రాయగురు సోఫియా పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆథిత్యా, సంగీత దర్శకుడు మిస్కిన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని పట్లోళ్ల వెంకట్ రెడ్డి సమర్పణలో పి19 స్టూడియోస్ పతాకంపై సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కాగా ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు రెడీ అయ్యింది. ఏప్రిల్ 8 నుంచి ఈ మూవీ ఆహా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీ

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.
