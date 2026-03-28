అనంతపూర్ జిల్లాలో నీటి లభ్యతను బలోపేతం చేస్తున్న అల్ట్రాటెక్
అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉన్న అల్ట్రాటెక్ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్, ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం సందర్భంగా బాధ్యతాయుత నీటి నిర్వహణపై తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పాలన వ్యవస్థలను అమలు చేస్తూ, ఈ యూనిట్ తన ప్రాంగణంలోనే కాకుండా, పనిచేస్తున్న కమ్యూనిటీల్లో కూడా నీటి సేకరణ, వినియోగ తగ్గింపు, పునర్వినియోగం మరియు రీసైక్లింగ్పై చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ఈ యూనిట్ యొక్క వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి గణనీయమైన పురోగతిని నమోదు చేసింది. 2025లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్ 5.5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి, భూగర్భ జలాల పునరుజ్జీవనానికి తోడ్పడింది. ప్రాజెక్ట్ ఆరంభం నుండి ఇప్పటివరకు సంచితంగా 22 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి, భూగర్భ జలాల స్థాయిని మెరుగుపరిచింది. ఈ ప్రయత్నాలలో భాగంగా, ఈ విభాగం తన కార్యకలాపాలు కొనసాగించే ప్రాంతాల్లో(మార్చి 31, 2025 నాటికి) మొత్తం 13 చెక్డ్యామ్లు, నీటి ట్యాంకులు, మునిగిన చెరువుల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసింది; అదే సమయంలో, ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 3,600 మందికి పైగా రైతులు లబ్ధి పొందారు.
కంపెనీ స్థాయిలో, FY25లో అల్ట్రాటెక్ తన కమ్యూనిటీ వాటర్షెడ్ ప్రాజెక్టులు, యూనిట్లలో అమలు చేస్తున్న పరిరక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా 16.2 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీటిని సేకరించి రీచార్జ్ చేసింది. ఈ చర్యలు నీటి లభ్యతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచి, దేశవ్యాప్తంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
కమ్యూనిటీ నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు, అల్ట్రాటెక్ తన తయారీ కార్యకలాపాల్లో కూడా నీటి సంరక్షణకు బహుముఖ విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. అయిపోయిన గనుల గుంటలను జలాశయాలుగా మలచడం, పైకప్పులపై వర్షపునీటి సేకరణ నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయడం, రీసైకిల్ చేసిన నీటి వినియోగాన్ని పెంచడం, అలాగే తయారీ ప్రక్రియల్లో నీటి వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచే చర్యలు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా, యూనిట్లు, స్థానిక సమాజాల్లో చేపట్టిన అన్ని నీటి నిర్వహణ కార్యక్రమాల ద్వారా, అల్ట్రాటెక్ FY25లో 120 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని పునర్వినియోగం చేయడం, రీసైక్లింగ్, సేకరణ, రీచార్జ్ చేయడంలో కీలకంగా సహాయపడింది.
గమనిక: FY25 నుండి ఉపయోగించిన మొత్తం డేటా ఆడిట్ చేయబడింది. 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన డేటా ఆడిట్ చేయబడలేదు.