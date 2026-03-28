శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 మార్చి 2026 (22:56 IST)

అనంతపూర్ జిల్లాలో నీటి లభ్యతను బలోపేతం చేస్తున్న అల్ట్రాటెక్

అనంతపూర్ జిల్లాలో ఉన్న అల్ట్రాటెక్ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్, ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం సందర్భంగా బాధ్యతాయుత నీటి నిర్వహణపై తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ పద్ధతులు, పాలన వ్యవస్థలను అమలు చేస్తూ, ఈ యూనిట్ తన ప్రాంగణంలోనే కాకుండా, పనిచేస్తున్న కమ్యూనిటీల్లో కూడా నీటి సేకరణ, వినియోగ తగ్గింపు, పునర్వినియోగం మరియు రీసైక్లింగ్‌పై చురుకైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.
 
ఈ యూనిట్ యొక్క వాటర్‌షెడ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి గణనీయమైన పురోగతిని నమోదు చేసింది. 2025లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్ 5.5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి, భూగర్భ జలాల పునరుజ్జీవనానికి తోడ్పడింది. ప్రాజెక్ట్ ఆరంభం నుండి ఇప్పటివరకు సంచితంగా 22 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని సేకరించి, భూగర్భ జలాల స్థాయిని మెరుగుపరిచింది. ఈ ప్రయత్నాలలో భాగంగా, ఈ విభాగం తన కార్యకలాపాలు కొనసాగించే ప్రాంతాల్లో(మార్చి 31, 2025 నాటికి) మొత్తం 13 చెక్‌డ్యామ్‌లు, నీటి ట్యాంకులు, మునిగిన చెరువుల నిర్మాణాలను పూర్తి చేసింది; అదే సమయంలో, ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా 3,600 మందికి పైగా రైతులు లబ్ధి పొందారు.
 
కంపెనీ స్థాయిలో, FY25లో అల్ట్రాటెక్ తన కమ్యూనిటీ వాటర్‌షెడ్ ప్రాజెక్టులు, యూనిట్లలో అమలు చేస్తున్న పరిరక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా 16.2 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీటిని సేకరించి రీచార్జ్ చేసింది. ఈ చర్యలు నీటి లభ్యతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచి, దేశవ్యాప్తంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
 
కమ్యూనిటీ నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు, అల్ట్రాటెక్ తన తయారీ కార్యకలాపాల్లో కూడా నీటి సంరక్షణకు బహుముఖ విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. అయిపోయిన గనుల గుంటలను జలాశయాలుగా మలచడం, పైకప్పులపై వర్షపునీటి సేకరణ నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయడం, రీసైకిల్ చేసిన నీటి వినియోగాన్ని పెంచడం, అలాగే తయారీ ప్రక్రియల్లో నీటి వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచే చర్యలు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా, యూనిట్లు, స్థానిక సమాజాల్లో చేపట్టిన అన్ని నీటి నిర్వహణ కార్యక్రమాల ద్వారా, అల్ట్రాటెక్ FY25లో 120 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్లకు పైగా నీటిని పునర్వినియోగం చేయడం, రీసైక్లింగ్, సేకరణ, రీచార్జ్ చేయడంలో కీలకంగా సహాయపడింది.
 
గమనిక: FY25 నుండి ఉపయోగించిన మొత్తం డేటా ఆడిట్ చేయబడింది. 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన డేటా ఆడిట్ చేయబడలేదు.

Akhil: పెద్ది కోసం అఖిల్ చిత్రం లెనిన్ వాయిదా పడిందిరామ్ చరణ్ నటించిన చిత్రం పెద్ది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ లో విడుదలకాబోతంది. అయితే మే1న అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ చిత్రం విడుదలకావాల్సింది. చిత్ర నిర్మాతలు లెనిన్ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26, 2026న వస్తుంది అని ప్రకటించారు. రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన సర్‌ప్రైజ్, ఫ్యాన్స్‌ని మెప్పించింది. ఈ మూవీ కోసం అక్కినేని అఖిల్, తన కమ్‌బ్యాక్ మూవీని వాయిదా వేసుకున్నాడు.

Ramcharan: పెద్ది పహిల్వాన్ గ్లింప్స్ తో ఇండియా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో రామ్ చరణ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ కోసం చేసిన ఫియర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్‌తో పాటు వచ్చిన పోస్టర్లు ఆయనను పూర్తిగా కొత్త అవతార్‌లో చూపించాయి. పహిల్వాన్ లుక్‌లో ఆయన కనిపించిన తీరు ప్రేక్షకులని సర్ప్రైజ్ చేసింది. ‘పెద్ది పహిల్వాన్’ గ్లింప్స్ విడుదలైన వెంటనే ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ తో దేశవ్యాప్తంగా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది.

Akshaye Khanna: మహాకాళి లో తన పోర్షన్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న అక్షయ్ ఖన్నాఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి, ప్రశాంత్ వర్మ షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పౌరాణిక చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది

Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డిశర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ అడ్వంచరస్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ చేశాయి. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అభిలాష్ రెడ్డి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Allu Arjun: గీక్ పిక్చర్స్ సీఈవో టొమాట్సు కొసానోకు దేశ సంస్కృతి వెల్లడిస్తున్న అల్లు అర్జున్ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జపాన్‌కు చెందిన గీక్ పిక్చర్స్ సీఈఓ శ్రీ టొమాట్సు కోసానోకు సాంప్రదాయ సీతారామ కళ్యాణం చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మన భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలియజేసేలా ఈ చిత్రపటాన్ని అందించారు. ఇక ఈ ఘటనతో అల్లు అర్జున్‌కి మన దేశ సంస్కృతి, ఇతిహాసాలు, సంప్రదాయాల మీద ఉన్న ప్రగాఢమైన ప్రేమ, గౌరవాన్ని ప్రతిబింబించినట్టు అయింది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.
