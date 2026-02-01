నిర్మలమ్మ పద్దుల చిట్టా... అమరావతికి నిధుల వరద
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం ప్రవేశపెట్టిన వార్షిక బడ్జెట్లో నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి నిధులను భారీగా కేటాయించారు. ఈ బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.1128.91 కోట్లు కేటాయించింది. అమరావతి సమ్మిళిత, సుస్థిరత అభివృద్ధి కోసం ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నుంచి ఈ నిధులను సమకూర్చనున్నట్టు వెల్లడించింది.
అలాగే, అమరావతి ఇంటిగ్రేటెడ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద రూ.432.09 కోట్లు కేటాయించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి బడ్జెట్లో రూ.3,320.39 కోట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో గ్రామీణ రహదారి ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.500.99 కోట్లు, రోడ్లు వంతెనల పునర్ నిర్మాణం కోసం రూ.350 కోట్లు ఇస్తున్నట్టు ప్రతిపాదించారు. ఏపీలో పట్టణ తాగు, మురుగునీటిపారుదల నిర్వహణకు రూ.800 కోట్లు, రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వ్యవసాయానికి రూ.155.32 కోట్ల నిధులను కేంద్రం బడ్జెట్లో కేటాయించింది.