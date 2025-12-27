శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 27 డిశెంబరు 2025 (15:54 IST)

అమరావతి రైతులకు శుభవార్త.. ఆ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే రుణాలు : కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని

Pemmasani
కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అమరావతి రైతులకు శుభవార్త చెప్పారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూమిలిచ్చిన రైతులకు 30 యేళ్లపాటు లింకు డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే బ్యాంకర్లు రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా, రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లకు సంబంధించి సీఆర్‌డీఏ ఇచ్చే డాక్యుమెంట్‌ ఆధారంగానే రుణాలు ఇచ్చేందుకు సమ్మతించారని పేర్కొన్నారు.
 
 రాజధాని రైతుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులైన పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఎమ్మెల్యే తాడికొండ శ్రవణ్‌కుమార్‌.. సీఆర్‌డీఏ కార్యాలయంలో సమావేశమై దాదాపు 3 గంటల పాటు వివిధ అంశాలపై చర్చించారు.
 
అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన పెమ్మసాని.. భేటీలో చర్చించిన విషయాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. భూ వివాదాలకు సంబంధించిన అంశాలను త్వరలోనే ఓ కొలిక్కి తీసుకొస్తామన్నారు. రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో అమరావతి ప్రాంతానికి చెందిన దాదాపు 10 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. 
 
జరీబు భూముల సమస్యపై సర్వే పూర్తి చేశామని, కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా జరీబు రైతులకు న్యాయం చేస్తామన్నారు. లంక భూముల రిజిస్ట్రేషన్‌కు 277 మంది నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉందని, వారంతా త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. అసైన్డ్‌ భూముల న్యాయ సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. 

తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీ

తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీతాను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నానని, ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆయన పాల్గొని మహిళల వస్త్ర ధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే.

నాలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని ఎవరికీ చెప్పలేదు : అనసూయ

నాలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని ఎవరికీ చెప్పలేదు : అనసూయఏ ఆడపిల్ల కూడా తనలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని తాను ఎవరికీ చెప్పలేదని సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. మహిళల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా, పలువురు సినీ హీరోయిన్లు శివాజీ వ్యాఖ్యలను తప్పు పడుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం : రకుల్ సోదరుడు కోసం గాలింపు

హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం : రకుల్ సోదరుడు కోసం గాలింపుహైదరాబాద్ నగరంలో డ్రగ్స్ కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ మాఫియా మరోమారు ఉలిక్కిపడేలా చేశారు. ముఖ్యంగా చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తుల పేర్లు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం మరింత సంచలనంగా మారింది. డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ విదేశీ డ్రగ్స్ నెట్‌వర్క్ మాత్రం కొత్త కొత్త మార్గాల్లో బయటపడుతూనేవుంది.

Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియో

Nagababu ఆడపిల్ల ఇలాంటి డ్రెస్సే వేసుకోవాలి అనేవారిని చెప్పుతో...: నాగబాబు వీడియోమహిళల వస్త్రధారణపై మెగాబ్రదర్ నాగబాబు శనివారం నాడు స్పందించారు. ఆయన Xలో ఓ వీడియోలో స్పందిస్తూ... నేను ఒక సామాన్య మనిషిగా చెబుతున్నాను. ఒక మగాడు ఒక ఆడపిల్ల ఇదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని ఎలా చెప్తారు? దీనినే మోరల్ పాలిసింగ్ అంటారు. ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం. ఆ అమ్మాయి అలాగే వుండాలని చెప్పటానికి మీరెవరు? వాళ్లు ఏం తప్పులు చేసారని వారిపై అడ్డగోలుగా మీద పడతారు. మగవాడి క్రూరత్వం వల్ల అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యం జరుగుతోంది. అమ్మాయిలూ.. మీరు ఎలాగైనా వుండండి, ఎలాంటి వస్త్రధారణ అయినా చేసుకోండి. మీరు బైటకు వెళ్లేటపుడు మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకుని పద్ధతిలో వెళ్లండి.

ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం... అమితాబ్ బచ్చన్

ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం... అమితాబ్ బచ్చన్'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతి' షోకు రావాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నానని, ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోయినా మీరు ఏమనుకుంటారోనని భయం అని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కుమార మంగళం బిర్లా అన్నారు.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.
