డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో కొత్త సైబర్ మోసాలు.. పెమ్మసాని హెచ్చరిక
డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో జరుగుతున్న కొత్త సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ప్రజలను హెచ్చరించారు. పోలీసు అధికారులుగా నటిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు, వీడియో కాల్స్ ద్వారా వ్యక్తులను బెదిరించి, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆయన వివరించారు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఏదైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపం కనిపిస్తే 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు ఫోన్ చేసి తెలియజేయాలని చంద్రశేఖర్ సూచించారు. అవగాహన కల్పించేందుకు, ఆయన ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు.
ఇందులో డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేరగాళ్లు ఇప్పుడు పోలీసులుగా లేదా ప్రభుత్వ అధికారులుగా నటిస్తూ, వీడియో కాల్స్ ద్వారా బెదిరించి, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. అనామక కాల్స్కు ఎప్పుడూ సమాధానం ఇవ్వకండి, అనుమానాస్పద లింక్లపై క్లిక్ చేయకండి, లేదా ఓటీపీలను షేర్ చేయకండి.
మీకు ఏమైనా అనుమానం వస్తే, మీ స్థానిక పోలీసులను లేదా 1930 నంబర్లోని సైబర్ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించండి. అప్రమత్తంగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ఒక్క క్లిక్ మీ జీవితాన్ని మార్చేయగలదు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి.” అంటూ పెమ్మసాని సూచించారు.