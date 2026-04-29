బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (14:21 IST)

డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో కొత్త సైబర్ మోసాలు.. పెమ్మసాని హెచ్చరిక

Pemmasani
డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో జరుగుతున్న కొత్త సైబర్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ప్రజలను హెచ్చరించారు. పోలీసు అధికారులుగా నటిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు, వీడియో కాల్స్ ద్వారా వ్యక్తులను బెదిరించి, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆయన వివరించారు.
 
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఏదైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపం కనిపిస్తే 1930 హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌కు ఫోన్ చేసి తెలియజేయాలని చంద్రశేఖర్ సూచించారు. అవగాహన కల్పించేందుకు, ఆయన ఎక్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. 
 
ఇందులో డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్‌ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేరగాళ్లు ఇప్పుడు పోలీసులుగా లేదా ప్రభుత్వ అధికారులుగా నటిస్తూ, వీడియో కాల్స్ ద్వారా బెదిరించి, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. అనామక కాల్స్‌కు ఎప్పుడూ సమాధానం ఇవ్వకండి, అనుమానాస్పద లింక్‌లపై క్లిక్ చేయకండి, లేదా ఓటీపీలను షేర్ చేయకండి. 
 
మీకు ఏమైనా అనుమానం వస్తే, మీ స్థానిక పోలీసులను లేదా 1930 నంబర్‌లోని సైబర్ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించండి. అప్రమత్తంగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ఒక్క క్లిక్ మీ జీవితాన్ని మార్చేయగలదు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి.” అంటూ పెమ్మసాని సూచించారు.

Nagarjuna: లెనిన్ తో ఈసారి వెనక్కి తగ్గేదేలే అంటున్న నాగార్జున అక్కినేని !

Nagarjuna: లెనిన్ తో ఈసారి వెనక్కి తగ్గేదేలే అంటున్న నాగార్జున అక్కినేని !గత రాత్రి 'X' చిత్రంపై నాగార్జున ఒక అద్భుతమైన సమీక్షను పంచుకున్నారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, భాగ్యశ్రీ బోర్సేతో కలిసి అఖిల్ నటిస్తున్న ఈ గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో ప్రేక్షకులు ఒక 'కొత్త అఖిల్'ను చూస్తారని ఆయన ధీమాగా ప్రకటించారు. నాగార్జున అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించిన లెనిన్ చిత్రం, జూన్ 25-26 తేదీలలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'తో నేరుగా పోటీ పడుతోంది.

JDChakravarthi: ఎన్నో గాయాలను తట్టుకుని విడుదలకు సిద్ధమైన గాయపడ్డ సింహం

JDChakravarthi: ఎన్నో గాయాలను తట్టుకుని విడుదలకు సిద్ధమైన గాయపడ్డ సింహంతరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించబోతున్నారు. హీరో శ్రీవిష్ణు స్పెషల్ రోల్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సాదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు. జేడి చక్రవర్తి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ విసా స్టాపింగ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Sai Pallavi: హిందీతో సాయిపల్లవికి ఇబ్బందులు.. ట్రోల్స్ మొదలు

Sai Pallavi: హిందీతో సాయిపల్లవికి ఇబ్బందులు.. ట్రోల్స్ మొదలుతన రాబోయే హిందీ చిత్రం ఏక్ దిన్ ప్రచార కార్యక్రమంలో, ఆ భాషను అనర్గళంగా మాట్లాడటానికి తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అంగీకరించిన తర్వాత, సాయి పల్లవి ఆన్‌లైన్‌లో విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన సాయి పల్లవి, ప్రధానంగా తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో నటించి దక్షిణాది చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక బలమైన కెరీర్‌ను నిర్మించుకున్నారు. ఆమెకు తమిళం అనర్గళంగా వచ్చు, తెలుగు కూడా సునాయాసంగా మాట్లాడగలరు. కానీ, హిందీలో మాత్రం ఆమె ఇంకా మెరుగుపడాల్సి ఉంది.

NTR, Charan: భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్ మరోసారి కలుస్తున్నారా?

NTR, Charan: భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్ మరోసారి కలుస్తున్నారా?భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి వస్తున్న సోదరులు అంటూ సోషల్ మీడియాలో రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్. ఫొటోలు కనబడ్డాయి. అవి ఒరిజినలా. ఎ.ఐ. అనేది పక్కన పెడితే వీరి కాంబినేషన్ కలయిక మరో ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాను తలపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనో, ఆస్కార్ అవార్డు సందర్భంగా ఇలా కనిపించారనేది కూడా తేటతెల్లం కాలేదు. అయితే వీరి కలయిక మాత్రం మరలా వస్తే మరో ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సినిమానుంచి అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నాడా?

Anil Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సినిమానుంచి అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నాడా?విక్టరీ వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి సినిమా గురించి ఇటీవల రకరకాల వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ ఆదర్శకుటుంబం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. అన్నీ అనుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది దసరాకు సినిమా విడుదల కావాలి. అయితే షూటింగ్ లో జాప్యం కావడంతో వచ్చే ఏడాది సంక్రాంత్రికి సినిమా విడుదలకానున్నదని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనిల్ రావిపూడి తప్పుకున్నడానే వార్తకూడా వుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభం

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
