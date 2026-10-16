మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్లో నకిలీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించి మోసం చేశాడు..
వివాహ సంబంధాల వెబ్సైట్లో నకిలీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించి, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ను వేధించినందుకు 33 ఏళ్ల వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఉప్పల్ పోలీసుల ప్రకారం, నిందితుడు పుల్లగుర సూర్యనారాయణ ఒక మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్లో నకిలీ ప్రొఫైల్ను సృష్టించి, తాను రైల్వే సెక్షన్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నట్లు నమ్మబలికాడు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్, అతను చెప్పిన వివరాలను నిజమని నమ్మి అతనికి దగ్గరైంది. వీరిద్దరూ కొంతకాలం పాటు ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారు. అయితే, సూర్యనారాయణ చెప్పిన వివరాలన్నీ అబద్ధమని ఆ మహిళ తర్వాత తెలుసుకుంది.
అతను ఆమె నుంచి రూ. 1.10 లక్షలు వసూలు చేయడమే కాకుండా, ఆమెకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత వీడియోలను బయటపెడతానని బెదిరించాడు. దీనిపై బాధితురాలు ఉప్పల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సూర్యనారాయణను అరెస్టు చేసి, జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు.