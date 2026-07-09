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  4. Uttarakhand Police summons to the husband, Somayajula Sricharan, and his parents for questioning in the suspicious death of Radha Gayatri
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (17:01 IST)

వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్, అత్తమామలకు సమన్లు

Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:00 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:01 IST)
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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో భర్త శ్రీచరణ్‌తో పాటు అతడి తల్లిదండ్రులు దుర్గాప్రసాద్‌, సీతామహాలక్ష్మిలకు ఉత్తరాఖండ్‌ పోలీసులు సమన్లు జారీ చేశారు. 
 
ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నంబర్‌ 19/26 సెక్షన్‌ 103 బీఎన్‌ఎస్‌గా ఈ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో శ్రీచరణ్‌ పనిచేస్తున్న కార్యాలయానికి ఆయనకు చెందిన నోటీసులను పంపారు. 
 
మరోవైపు ఈ కేసులో విచారణ కొనసాగిస్తున్న మసూరీ సబ్‌ డివిజినల్‌ మేజిస్ట్రేట్ రాహుల్‌ ఆనంద్‌ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మౌఖికంగా లేదా రాతపూర్వకంగా తెలుపవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 17వ తేదీ లోపు తమ వాంగ్మూలాలను సమర్పించాలని రాహుల్‌ ఆనంద్‌ సూచించారు. 
 
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ మెడకు బిగిస్తున్న ఉచ్చు - బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్ 
 
యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్‌ చుట్టూత ఉచ్చు బిగుస్తోంది. ఆయన ఆర్థిక వనరులపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించారు. విద్వేషపూరిత కంటెంట్‌ అప్‌లోడ్‌ చేసి ప్రశ్న వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా రావణ్‌ నెలకు రూ.1.50 లక్షలకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్నట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు నిలిపివేయాలని రెండు వేర్వేరు బ్యాంకుల అధికారులకు కాకినాడ పోలీసుల లేఖ రాశారు. 
 
పోలీసుల విజ్ఞప్తితో బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలు నిలిపివేశారు. ఇప్పటికే రావణ్ మొబైల్‌ను ఎఫ్ఎస్‌ఎల్‌కు పంపిన పోలీసులు కీలక సమాచారం సేకరించారు. డిలీట్‌ చేసిన డేటా, వాట్సాప్‌ ఛాటింగ్‌లపై ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక పోలీసులకు అందిందింది. డేటా రికవరీ చేశాక అతని అకృత్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇదంతా రావణ్‌ ఒక్కరే చేస్తున్నాడా? వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతని ఆర్థిక లావాదేవీలపై లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు. 
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ఠాగూర్

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