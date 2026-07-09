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వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్, అత్తమామలకు సమన్లు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో భర్త శ్రీచరణ్తో పాటు అతడి తల్లిదండ్రులు దుర్గాప్రసాద్, సీతామహాలక్ష్మిలకు ఉత్తరాఖండ్ పోలీసులు సమన్లు జారీ చేశారు.
ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 19/26 సెక్షన్ 103 బీఎన్ఎస్గా ఈ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలోని పుణెలో శ్రీచరణ్ పనిచేస్తున్న కార్యాలయానికి ఆయనకు చెందిన నోటీసులను పంపారు.
మరోవైపు ఈ కేసులో విచారణ కొనసాగిస్తున్న మసూరీ సబ్ డివిజినల్ మేజిస్ట్రేట్ రాహుల్ ఆనంద్ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే మౌఖికంగా లేదా రాతపూర్వకంగా తెలుపవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 17వ తేదీ లోపు తమ వాంగ్మూలాలను సమర్పించాలని రాహుల్ ఆనంద్ సూచించారు.
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ మెడకు బిగిస్తున్న ఉచ్చు - బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్
యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ చుట్టూత ఉచ్చు బిగుస్తోంది. ఆయన ఆర్థిక వనరులపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించారు. విద్వేషపూరిత కంటెంట్ అప్లోడ్ చేసి ప్రశ్న వెబ్సైట్ ద్వారా రావణ్ నెలకు రూ.1.50 లక్షలకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్నట్టు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు నిలిపివేయాలని రెండు వేర్వేరు బ్యాంకుల అధికారులకు కాకినాడ పోలీసుల లేఖ రాశారు.
పోలీసుల విజ్ఞప్తితో బ్యాంకు అధికారులు ఖాతాలు నిలిపివేశారు. ఇప్పటికే రావణ్ మొబైల్ను ఎఫ్ఎస్ఎల్కు పంపిన పోలీసులు కీలక సమాచారం సేకరించారు. డిలీట్ చేసిన డేటా, వాట్సాప్ ఛాటింగ్లపై ఫోరెన్సిక్ నివేదిక పోలీసులకు అందిందింది. డేటా రికవరీ చేశాక అతని అకృత్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇదంతా రావణ్ ఒక్కరే చేస్తున్నాడా? వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతని ఆర్థిక లావాదేవీలపై లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
M.S. Raju: మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ వుంటుంది : ఎం.ఎస్. రాజు
నిర్మాత గా ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఎం.ఎస్. రాజు , దర్శకునిగా ‘అగధ’ చిత్రాన్ని ఒక విజువల్ వండర్ గా తీర్చిదిద్దారు. అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘అగధ’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 14, 2026న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఆడియెన్స్లో అంచనాల్ని పెంచేశాయి. జూలై 10 మూవీ విడుదలవుతున్న తరుణంలో మరింత హైప్ పెంచేందుకు రిలీజ్ ట్రైలర్ను తీసుకు వచ్చారు మేకర్స్. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు.
Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో పీఆర్ఓగా, జర్నలిస్ట్గా అందరికి సుపరిచితుడైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారారు. మరో నిర్మాత పవన్ తరిగోపులతో కలిసి డ్యూ డేట్ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు. ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు జూబ్లిహిల్స్ దైవసన్నిదానంలో పలువురు సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగాయి. వర్షిష్ స్టూడియోస్ పతాకంపై ఆనంద్.కె. దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Toxic song: యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా తబాహీ సాంగ్
మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ కలిసి 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలోని తొలి పాట 'తబాహీ' అఫీషియల్ మ్యూజిక్ వీడియోను విడుదల చేశాయి. ఆడియో విడుదలైనప్పటి నుంచే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచిన ఈ పాటకు ఇప్పుడు విజువల్ రూపం రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహం నెలకొంది.