Vallabhaneni Vamsi: వల్లభనేని వంశీని అరెస్ట్ చేయవద్దు.. ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలు
వల్లభనేని వంశీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఊరటనిచ్చింది. వంశీని అరెస్టు చేయవద్దని పోలీసులను ఆదేశించడంతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో వల్లభనేని వంశీకి ఊరట లభించినట్లైంది. మచిలీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో వంశీపై ఒక కేసు నమోదైంది. సునీల్ అనే వ్యక్తిని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆయనతో పాటు, అతని అనుచరులపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసు తర్వాత, ఏ క్షణంలోనైనా అతని అరెస్టు జరగవచ్చని బలమైన పుకార్లు వినిపించాయి.
సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పాలనలో టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై జరిగిన దాడి కేసులో ఇప్పటికే బెయిల్పై ఉన్న వంశీకి హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణ చాలా కీలకంగా మారింది. వంశీపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా కోర్టు అతని అరెస్టును నిలిపివేసింది.
వైద్య కారణాలను చూపుతూ విడుదల కావడానికి ముందు వంశీ గతంలో 137 రోజులు జైలులో గడిపారు. మచిలీపట్నం కేసు నమోదైన తర్వాత, అరెస్టును తప్పించుకోవడానికి వంశీ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ సమయంలో అతని మొబైల్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడిందని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి.
వంశీ తర్వాత ముందస్తు బెయిల్ కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విషయంపై విచారణ జరిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, ఈ కేసులో తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పిస్తూ, అతన్ని అరెస్టు చేయవద్దని పోలీసులను ఆదేశించింది.