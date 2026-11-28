విజయవాడ మేయర్గా వంగవీటి రాధాకృష్ణ తొలిసంతకం.. ఏ ఫైలు మీదో తెలుసా?
విజయవాడ మేయర్గా వంగవీటి రాధాకృష్ణ శుక్రవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. నగర ప్రజలు తనకు కల్పించిన అవకాశాన్ని గౌరవిస్తానని, వారి నమ్మకాన్ని కాపాడుకుంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. మేయర్గా ఆయన చేసిన మొదటి సంతకం పారిశుధ్యం - ప్రజారోగ్యానికి సంబంధించిన ఫైలుపైనే పడింది.
Vangaveeti Radha
విజయవాడ అంతటా పారిశుధ్యం, ప్రజారోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు 30 రోజుల పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు రాధా ప్రకటించారు. మున్సిపల్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన తర్వాత, దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను వెల్లడిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
దీనిపై మీడియాతో మాట్లాడిన రాధా, నగర సమస్యలను పరిష్కరించడమే తమ పాలనలో ప్రాధాన్యత అంశమని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగానే కొత్త మున్సిపల్ కౌన్సిల్ పనిచేస్తుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) నాయకత్వంలో, నగరానికి చెందిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్ల సహకారంతో తాను పనిచేస్తానని మేయర్ చెప్పారు. ప్రజా ప్రతినిధుల మధ్య సమన్వయం ఎంత ముఖ్యమో రాధా చెప్పారు.
మరోవైపు, వంగవీటి రాధాకృష్ణను విజయవాడ మేయర్గా చూడాలనేది నగర ప్రజల చిరకాల కోరిక అని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పేర్కొన్నారు. కూటమి నాయకులందరి తరపున రాధాకు పూర్తి సహకారం ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
విజయవాడను అమరావతికి ముఖద్వారంగా అభివర్ణించిన ఎంపీ, కొత్త మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ముందు అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయని గుర్తించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాల మద్దతుతో నిధులను సమీకరించేందుకు కృషి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
అలాగే, పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (పీపీపీ) నమూనా ద్వారా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను చేపడతామని శివనాథ్ ప్రకటించారు.
విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ను ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధి కలిగిన సంస్థగా మార్చే దిశగా పాలన సాగుతుందని ఆయన చెప్పారు. నవంబర్ 23న మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రాధా, ఇప్పుడు తన తక్షణ పరిపాలనా ప్రాధాన్యతలను వెల్లడించారు. 30 రోజుల పారిశుధ్యం, ప్రజారోగ్య కార్యక్రమం అమలు చేయడం అనేది కొత్త మున్సిపల్ యంత్రాంగానికి మొదటి పరీక్షగా మారనుంది.