విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా వంగవీటి రాధ - భారీ ర్యాలీగా వెళ్లి నామినేషన్ దాఖలు
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో భాగంగా, విజయవాడ నగర మేయర్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా వంగవీటి రాధా బరిలోకి దిగుతున్నారు. దీంతో ఆయన ఆదివారం భారీ ర్యాలీతో వెళ్లి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఆయన ఆదివారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి తన కార్యాలయం నుంచి రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా వంగవీటి రాధా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కూటమి పూర్తి ఆమోదంతోనే తాను మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తున్నానని, కూటమి మద్దతుతో విజయం ఖాయమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, నగర ఎమ్మెల్యేల సహాయ సహకారాలతో విజయవాడ నగరాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
దివంగత కాపు నేత వంగవీటి మోహనరంగా కుమారుడైన వంగవీటి రాధ గతంలో కాంగ్రెస్, ప్రజారాజ్యం, వైకాపా, టీడీపీ వంటి పార్టీలలో పని చేసి ఇటీవలే జనసేన పార్టీలో చేరిన విషయం తెల్సిందే. పైగా, జనసేన పార్టీ చీఫ్ పవన్కు మంచి అభిమానిగా కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఆయన ఇటీవల జనసేన పార్టీలో చేరారు.
Nomination ki ah Crowd Entra ???????????? Vijayawada Under Janasena Control ???????????? https://t.co/e0kJsZtF1z— Likith...???? || OG2⚔️ (@likith004) October 18, 2026